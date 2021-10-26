Исчезнувшая звезда "Бриллиантовой руки" Светличная нашлась в неожиданном месте

Артистку искали в течение пяти дней с волонтерами.

Звезда советского кино Светлана Светличная неожиданно нашлась.

Как передают росСМИ, актриса снималась в одном из шоу в Москве и не выходила на связь. Почему Светличная не сообщила о своем местонахождении родственникам и куда исчезла, пока неизвестно.

Вероятно, это связано с ее болезнью – у 81-летней актрисы деменция, так что она могла просто забыть кого-то предупредить, где находится. Как мы писали ранее, во время одних из съемок со Светличной произошел досадный инцидент – на нее упал софит. После этого у нее проблемы с памятью.

Светлана Светличная в фильме "Бриллиантовая рука"

Как известно, Светлана Светличная перестала выходить на связь с 21 октября. О ее исчезновении в полицию заявил сын звезды.

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