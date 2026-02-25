Испания после отказа от "Евровидения" заявила о намерении устранить с конкурса Украину и Изаиль

"Евровидение" / © Getty Images

Испания объявила о намерении поднять вопрос недопуска к «Евровидению» государств, находящихся в состоянии вооруженного конфликта, а именно Украины и Израиля. Громкое заявление прозвучало на испанском общественном вещателе RTVE в четвертую годовщину великой войны.

О необходимости коррекции подходов заявил президент RTVE Хосе Пабло Лопес, выступая в парламенте. По его словам, наступила пора для глубокой дискуссии по реформированию устава Европейского языкового союза EBU:

«Мы должны раз и навсегда начать серьезную дискуссию, которую, надеюсь, мы сможем провести в ближайшие недели относительно реформы устава Европейского языкового союза (EBU) и запрета странам, находящимся в состоянии военного конфликта, участвовать в следующем конкурсе „Евровидения“», — заявил глава RTVE.

Ранее Испания уже сообщила, что не будет участвовать в «Евровидении-2026», которое должно пройти в Вене, в Австрии. В то же время в вещателе уверяют, что поддерживают сам формат конкурса и выступают за его, как они формулируют, «деполитизацию». Испания оказалась среди пяти стран, которые в конце 2025 года заявили о бойкоте из-за допуска Израиля к соревнованию на фоне войны в Секторе Газы, аналогичное решение приняли также Нидерланды, Ирландия, Словения и Исландия.

В прошлом году на «Евровидении-2025» Испания имела невысокие результаты — страна заняла 24 место. Однако, избежав соревнований в полуфиналах как представительница «большой пятерки», она автоматически оказалась в гранд-финале, хотя по итогам голосования вряд ли бы смогла преодолеть отборочный этап.



Тогда вещатель страны RTVE поставил под сомнение прозрачность системы телеголосования после гранд-финала в Базеле. В компании заявили, что на распределение голосов могли повлиять внешние факторы, в частности, военные конфликты в Украине и Израиле. Испанская сторона обратилась в Европейский языковой союз с требованием предоставить подробную информацию о результатах голосования, в частности уточнить, сколько именно голосов было подано гражданами Испании за каждую страну-участницу.

Тогда на заявление RTVE публично ответил украинский телеведущий и многолетний комментатор «Евровидения» Тимур Мирошниченко. Он отметил, что если Испания воспринимает поддержку стран, находящихся в состоянии войны как «привилегию», Украина может ее «передать». Также он посоветовал участникам сосредоточиться на качестве номеров и подготовке выступлений, чтобы повысить свои шансы в итоговой таблице.

Напомним, «Евровидение» в этом году пройдет в Вене, Украину будет представлять певица LELEKA с песней «Ridnym», кстати, от Хорватии поедет группа с почти идентичным названием.