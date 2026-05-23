Исполнитель хита It Takes Two Роб Бейс умер в возрасте 59 лет от тяжелой болезни

Роб Бейс / © Associated Press

Американский рэпер Роб Бейс, который прославился благодаря хиту It Takes Two, умер.

Печальную новость подтвердили на официальной странице исполнителя в Instagram. Отмечается, что жизнь рэпера оборвалась 22 мая. Он умер в окружении родных и близких. На момент смерти рэперу было 59 лет.

Уже и известно, из-за чего Роб Бейс ушел из жизни. Отмечается, что артист страдал от рака. Подробности о болезни и лечении скрывались от публики. Наконец, рак забрал жизнь 59-летнего рэпера.

«Музыка, энергия и наследие Роба помогли сформировать целое поколение и подарили радость миллионам людей во всем мире. Вне сцены он был любящим отцом, семьянином, другом и творческой силой, чье влияние никогда не будет забыто. Спасибо за музыку, воспоминания и моменты, которые стали саундтреком нашей жизни», — говорится в сообщении родных исполнителя.

Отметим, Роб Бейс — известный американский рэпер. Он был участником дуэта, в котором выступал вместе с диджеем EZ Rock. Наибольшую популярность исполнителю принес хит It Takes Two, который увидел свет в 1988 году. Трек быстро поднялся в мировых чартах и оказался на третьей строчке в Billboard. Композиция даже получила платиновый статус Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки и ее неоднократно использовали в своем творчестве другие музыканты, а также создатели популярных фильмов.

