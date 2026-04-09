Исполнитель хита "Смарагдове небо" наказал российского певца за кражу песни: "Борьба продолжается"

DREVO

Исполнитель хита «Смарагдове небо», певец DREVO вместе с командой дал отпор российскому артисту R. Riccardo, который незаконно использовал мелодию его песни «Енкарапіста».

В откровенном интервью редакции сайта ТСН.ua певец поделился новыми подробностями конфликта, объяснил, какое наказание уже удалось применить к нарушителю, и подчеркнул: борьба за авторские права украинских артистов продолжается. Также продюсер Михаил Шиян и лейбл Sound United столкнулись с более широкой проблемой индустрии — как эффективно защитить интеллектуальную собственность в современных реалиях во время войны.

— Как вы узнали о краже?

Сначала начали наталкиваться на ТикТок-видео от этого россиянина. Мы это видели, слушатели DREVO тоже это видели и присылали об этом сообщения. Не очень нам это нравилось, это да. Хотя это еще раз подтверждало, что украинская музыка, несмотря на то, что не издается в этой стране, а российская государственная машина отгородила своих граждан высокой стеной от мирового информационного поля, благодаря соцсетям не имеет границ.

— Почему сразу не начали действовать, как только увидели?

В целом, мы не очень озаботились этой переделкой, ведь в соцсетях много подобных переделок. Это пространство, где пользователи самовыражаются, как могут и хотят, конечно используя популярный и трендовый контент. Такое использование может быть приятным или нет, но с этим ничего не поделаешь — это цена популярности. Люди свободны в использовании даже защищенного авторским правом контента в личных целях. Тем не менее, активность этого блогера, который не ссылался на Drevo, как на источник (что тоже, казалось бы, понятно в их реалиях) становилась все больше похожа не просто на хайп или самовыражение русского фаната, а на промо-действия, обычно предшествующие релизам оригинальных треков от их авторов. Так и случилось, какой-то российский лейбл решил, что они достаточно защищены своим забором, международное право их не касается, и можно спокойно и безнаказанно выпустить этот трек, как свой собственный. И уже с этого момента началось юридическое нарушение авторского права, которое нужно отстаивать.

— И что вы сделали?

Конечно, мы как лейбл, являющийся оригинальным паблишером трека, уже заблокировали трек российского артиста на всех международных цифровых площадках, где он был размещен. Но надо понимать, что удаление существующего не защищает от повторной загрузки нарушителями того же самого трека. Борьба еще продолжается.

— Здесь надо объяснить относительно паблишинга, дистрибьюции и разницы в правах.

Смежные права охватывают право на использование фонограммы, то есть записи исполнения музыкального произведения. Авторское право позволяет защищать автора музыки и текста.

Дистрибьютор осуществляет действия по технической защите смежных прав правообладателя на цифровых площадках — то есть, без разрешения нельзя продавать фонограмму. Это очень легко контролируется и доказывается в современном мире дистрибуции музыки, уже давно существуют и используются цифровые технологии опознавания и блокировки несанкционированного использования фонограммы, в большинстве случаев почти автоматически. Большинство цифровых дистрибьюторов, которых сейчас достаточно много и к которым обращается часть артистов, работают только в пределах смежных прав, то есть они хорошо контролируют, чтобы фонограмма артиста не использовалась без разрешения в цифровых магазинах. Есть другие компании, которые занимаются смежными правами вне цифровых магазинов, например, в рингтонах у мобильных операторов, в телевизионных программах или фильмах, на физических носителях, в HoReCa и т.д.

Но в этом случае, как с этим россиянином, украдена была не фонограмма, а именно музыка — мелодия, ноты, то есть предмет авторского права. И это уже более сложная ситуация. Защита авторского права осуществляется самим правообладателем, в частности через организации коллективного управления имущественными правами (ОКУ), которых правообладатели наделяют такими соответствующими полномочиями. И этот процесс уже далек от автоматизации. Такие ситуации в цифровой среде имеют более большую вероятность попасть в суды.

Дополнительная сложность возникает, когда речь идет о краже в другой стране, не в стране автора или правообладателя, а значит должно быть применено иностранное законодательство о защите авторского права. ОКУ в разных странах имеют договоры о взаимном представительстве интересов. Но это делается в «ручном» режиме и является довольно длительным процессом, об оперативном разрешении спора в инициированном судебном процессе говорить не стоит.

— И что делать независимым артистам и авторам? Обращаться к лейблам?

Ну да. Конечно, независимый артист вполне может выпускать музыку самостоятельно — без лейбла. Другой вопрос — что происходит, когда возникает нарушение прав. В таком случае весь груз защиты своих прав ложится на самого автора, и он должен быть готовым к сложному процессу. Речь идет не только о том, чтобы заявить: «это моя песня» и показать исходные материалы. Нужно пройти весь путь — от фиксации нарушения и подачи жалоб до коммуникации с платформами или даже жестких юридических действий, если ситуация того требует. И только тогда можно рассчитывать на реальный результат — удаление незаконного контента и восстановление своих прав.

