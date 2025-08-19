Исполнитель хита "Смарагдове небо" откровенно рассказал о возлюбленной и как она повлияла на его успех

DREVO

Реклама

Исполнитель хита "Смарагдове небо" DREVO, настоящее имя которого Максим Деревянчук, откровенно рассказал о своей возлюбленной и как она повлияла на его успех.

Артист стал настоящим открытием лета. Он выпустил песню "Смагардове небо", которая быстро завирусилась. Сейчас же DREVO решился на откровенное интервью проекту "Ближче до зірок". Оказывается, артист не одинок. Он находится в отношениях с возлюбленной Яной, за которую старше на два года. Отношения их начались сразу, когда девушка закончила школу. Однако парочка знает друг друга уже давно, поскольку из одного города.

"Как только она закончила школу, мы познакомились, я просто старше ее на два года. Мы выросли вместе, потому что мы из одного города. Яна вместе со мной проживает мою жизнь так же, как и я проживаю ее жизнь", - говорит DREVO.

Реклама

DREVO с девушкой

Кстати, Яна очень сильно влияет на творческий успех музыканта, ведь является его помощницей, а в случае необходимости - критиком. Более того, оказывается, хит "Смарагдове небо" артист создал не без помощи избранницы. Именно она придумала эти строки. Кроме того, Яна была убеждена, что композиция будет хитом, что в конце концов и произошло.

"Янка придумала первые строки "Смарагдове небо", и я сразу подхватил эту движуху, и оно все закрутилось в таком всем творческом процессе. На самом деле я верю в каждую свою песню, но так, как на этой песне поддержала меня моя Яна, то не на одной песне она так меня не поддерживала. Говорила, что Макс, увидишь, мы будем на первом месте", - поделился артист.

Отметим, лидеру группы O.Torvald Жене Галичу песня "Смарагдове небо" не понравилась. Артист жестко разнес композицию. За DREVO вступилась певица Тина Кароль.