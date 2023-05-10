Исполнители песни о "маленьком подлом психопате" на "Евровидении-2023" показали разрушенные россиянами города Украины

Музыканты привлекли внимание мира к войне в Украине.
Участники "Евровидения-2023" от Хорватии – группа Let 3 – поддержали украинцев, которые защищают свою страну от российских оккупантов.
В своем TikTok музыканты привлекли внимание к жесткой войне в Украине. Артисты "показались" на фоне охваченных войной украинских городов.
На одном из видео группа Let 3 на тракторе "приехала" в разбомбленный российскими оккупантами Мариуполь. Они на хорватском языке спели "Капитошку" и напоминали миру о жертвах страны-агрессора России, в особенности о погибших детях.
Также музыканты "показались" и в Харькове. Артисты были изображены на фоне полностью разрушенной многоэтажки. Музыканты снова привлекли внимание мира к тому, что от вражеской российской войны страдают дети.
Группа Let 3 "показались" и в центре Киева. Артисты "проехались" на тракторе "Майданом Незалежности" и продемонстрировали, что из-за войны произошло со столицей Украины.
@let3.mrle Onaj mali psihopat, krokodilski psihopat, mama idem u rat #let3 #mamasco #eurovision #eurosong #esc2023 #ukraine
Отметим, представители Хорватии выступили в первом полуфинале "Евровидения-2023" с песней Mama šč!. Композиция артистов антивоенная. В частности, в тексте трека есть такие слова: "Мама купила трактор, мама целовала придурка… этого малого психопата, подлого малого психопата, крокодила-психопата, мама, я иду на войну".
Пользователи Сети убеждены, что в песне хорватов говорится о кремлевском диктаторе путине, который развязал войну в Украине. Сами артисты говорят, что их композиция направлена на то, чтобы донести, что в цивилизованном мире войне не место.
Напомним, уже известны результаты голосования в первом полуфинале "Евровидения-2023". Выйдут ли представители Хорватии снова на сцену Ливерпуля и кто стал финалистом, узнавайте в нашем материале.
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