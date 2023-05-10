Исполнители песни о "маленьком подлом психопате" на "Евровидении-2023" показали разрушенные россиянами города Украины

Музыканты привлекли внимание мира к войне в Украине.

Участники "Евровидения-2023" от Хорватии – группа Let 3 – поддержали украинцев, которые защищают свою страну от российских оккупантов.

В своем TikTok музыканты привлекли внимание к жесткой войне в Украине. Артисты "показались" на фоне охваченных войной украинских городов.

На одном из видео группа Let 3 на тракторе "приехала" в разбомбленный российскими оккупантами Мариуполь. Они на хорватском языке спели "Капитошку" и напоминали миру о жертвах страны-агрессора России, в особенности о погибших детях.

Группа Let 3 показала разрушенный Мариуполь / Фото: скриншот с видео

Также музыканты "показались" и в Харькове. Артисты были изображены на фоне полностью разрушенной многоэтажки. Музыканты снова привлекли внимание мира к тому, что от вражеской российской войны страдают дети.

Группа Let 3 показала разрушенный Харьков / Фото: скриншот с видео

Группа Let 3 "показались" и в центре Киева. Артисты "проехались" на тракторе "Майданом Незалежности" и продемонстрировали, что из-за войны произошло со столицей Украины.

Отметим, представители Хорватии выступили в первом полуфинале "Евровидения-2023" с песней Mama šč!. Композиция артистов антивоенная. В частности, в тексте трека есть такие слова: "Мама купила трактор, мама целовала придурка… этого малого психопата, подлого малого психопата, крокодила-психопата, мама, я иду на войну".

Пользователи Сети убеждены, что в песне хорватов говорится о кремлевском диктаторе путине, который развязал войну в Украине. Сами артисты говорят, что их композиция направлена на то, чтобы донести, что в цивилизованном мире войне не место.

Напомним, уже известны результаты голосования в первом полуфинале "Евровидения-2023". Выйдут ли представители Хорватии снова на сцену Ливерпуля и кто стал финалистом, узнавайте в нашем материале.

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