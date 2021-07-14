Исполнительница главной роли в сериале "Моя улюблена Страшко" рассказала о личной жизни

Также артистка поделилась, что у нее общего с героиней Настей Глушко.

Телеканал 1+1 активно готовится к премьере нового украиноязычного сериала "Моя улюблена Страшко" - адаптации всемирно известного колумбийского сериального формата "Betty la fea" или "Ugly Betty".

Исполнительница главной женской роли Насти Глушко, молодая украинская актриса Ирина Поплавская, в блиц-интервью рассказала сайту ТСН.ua, имеет ли любимого человека, а также, что у нее общего с героиней Настей Глушко.

- Сейчас в вашей жизни есть любимый человек?

- Нет, сейчас мое сеце свободно.

- Были схожие моменты в жизни, что и с вашей героиней?

- Это невзаимные чувства и школьный период, когда учеба была превыше всего и отношение в коллективе было сходным с отношением коллег к Насте. Меня тоже буллили за то, что я не шла на поводу у социума. Как и моя героиня Настя, я всегда стою за справедливость, готова отстаивать важные общечеловеческие ценности до конца. Кроме того, я как и она никогда не находила удовлетворения во внешнем - бренды, модная одежда. Меня всегда больше интересовала душа и красота внутреннего мира. Поэтому очень точно был подобран саундтрек сериала - песня группы Kazka “Красива серцем”.

пресс-служба канала "1+1"

С Настей Глушко у нас похоже то, что мы обе очень любим исправлять людей, когда они делают ошибки в словах во время разговора: неправильные ударения, склонение и тд.

С Настей у нас точно разная форма передачи идентичных внутренних состояний. У меня все наружу, если я злюсь, то я себя не сдерживаю, если хочу кричать, кричу и т.д. Настя внутри переживает все то же самое, но она себя сдерживает, не позволяет себе агрессировать, давать отпор, сдачу, а иногда стоит это сделать. Мне же иногда стоит промолчать. Это у нас с ней разное.

пресслужба каналу "1+1"

Что почувствовала, когда утвердили на роль -

счастье, неверие, ощущение, что это плод моего воображения, сон, и даже незнание, а как же все-таки себя чувствовать? И все это одновременно. Нет одного слова, способного эти процессы описать.

- Не обидно играть не самую красивую героиню?

- Настя - прекрасна, это счастье играть такую роль.

пресс-служба канала "1+1"

- Опишите в трех словах своего партнера по площадке Сашу Соколова.

- Талантливый, харизматичный, добрый и, конечно же, в своем мире.

Александр Соколов / пресс-служба канала "1+1"

Лучший способ набраться сил после долгих съемок - это кайфовать от самих съёмок. График иногда на износ и когда я просыпаюсь уставшей, и ничего не хочу, то сама себе говорю: "Ирочка, ты год назад и мечтать о таком не могла". И силы появляются моментально.

- Расскажите о самой трудной сцене в сериале?

- Сериал в процессе создания, и я думаю, что самая трудная сцена еще впереди, но не буду раскрывать карт, какая именно. А вообще самые сложные сцены – это те, где есть пиковые эмоциональные состояния, именно эти сцены самые затратные. Надо быстро отойти, потому что следующая сцена может быть вообще в противоположном настроении. Надо успеть прыгнуть из одного состояния в другое, чтобы никто ничего не понял.

пресс-служба канала "1+1"

Напомним, украиноязычный сериал расскажет историю Насти Глушко - талантливой умницы, перфекционистки, искренней и доброй девушки. Которая после подростковых травм в отношениях и неумелых экспериментов с образами, решила, что будет крутым финансистом и обязательно возглавит большую компанию. Для этого она училась долго и упорно, пока другие девушки красились и ходили на шопинг. Настя попадает в компанию своей мечты, но там она "белая ворона". В течение сериала Настя будет учиться ценить себя, принимать, не прятать даже от себя свои истинные цели. Также в сериале поднимут вопрос моббинга, сексизма, объективации, общения в Интернете и другие проблемы, с которыми сегодня сталкиваются люди.

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