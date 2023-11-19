Исполнительница хита "Танцюю гопака" на 9-м месяце беременности снялась обнаженной

Украинская певица Юлия Лущинская, известная многим по хиту "Танцюю гопака", готовится впервые стать мамой.

Чтобы запечатлеть в памяти дни, когда она была беременна, на последнем месяце артистка приняла участие в нежной и чувственной фотосессии. На странице в Instagram Лущинская поделилась серией снимков, на которых позирует полностью обнаженной. Правда, тело исполнительницы покрыто золотыми блестками:

Юлия Лущинская / Фото: instagram.com/julia_lushchinska

Юлия Лущинская / Фото: instagram.com/julia_lushchinska

"Моя самая любимая, самая красивая и сложная фотосессия. Но мне кажется, оно того стоит. Не смогла выбрать одно фото, потому что такой красоты еще мир не видел. Очень рада, что смогла свою идею воплотить в жизнь на 9 месяце беременности. Самое красивое состояние женщины", – подписала кадры Юлия.

Юлия Лущинская / Фото: instagram.com/julia_lushchinska

Будущая мама также призналась, что съемки были нелегкими и продолжались в течение девяти часов:

"Как это было холодно, 9 часов ушло на съемку и еще больше на подготовку, как дорого, как было сложно отмываться, как трудно позировать на 9-м месяце, позы ограничены, но получилось нереально", – отметила артистка.

Юлия Лущинская / Фото: instagram.com/julia_lushchinska

Напомним, на днях впервые стала мамой ведущая ТСН Наталья Островская. Она родила дочь и поделилась первыми фото младенца.

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