Исполнительница хита "Танцюю гопака" впервые стала мамой и восхитила фото с новорожденной и мужем

Украинская певица Юлия Лущинская, известная многим по хиту "Танцюю гопака", родила первенца и похвасталась семейными фотографиями после родов.

Радостным известием знаменитость поделилась в Instagram. Она родила дочку, весом 3500 кг и ростом 54 см.

"Привет, наша доченька. 16.12.2023 в 17.55 появилась наша Вселенная. 3500 кг. 54 см", - подписала трогательный кадр певица.

Юлия Лущинская родила дочь / Фото: instagram.com/julia_lushchinska

На первых фото из роддома можно увидеть и мужа Лущинской. Впрочем, в своем фотоблоге она тщательно скрывает его лицо. Но все же поклонники могут разглядеть новорожденную, которая лежит на груди у молодой мамы. Кстати, имя девочки пока неизвестно.

На еще одном снимке виднеются руки избранника певицы. Он нежно держит за ножки свою дочь.

Юлия Лущинская родила дочь / Фото: instagram.com/julia_lushchinska

Как рассказала артистка, неделя перед родами была сложной. Теперь она уже восстанавливается и "наслаждается крохой". Однако пообещала подробно поделиться, как все прошло немного позже.

Напомним, украинская блогерша-миллионница Саша Бо тоже недавно стала мамой. Правда, это был ее третий ребенок. Знаменитость также сразу похвасталась фотосессией своего счастья.

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