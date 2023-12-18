Исполнительница хита "Танцюю гопака" впервые стала мамой и восхитила фото с новорожденной и мужем

Юлия Лущинская родила дочь несколько дней назад.
Украинская певица Юлия Лущинская, известная многим по хиту "Танцюю гопака", родила первенца и похвасталась семейными фотографиями после родов.
Радостным известием знаменитость поделилась в Instagram. Она родила дочку, весом 3500 кг и ростом 54 см.
"Привет, наша доченька. 16.12.2023 в 17.55 появилась наша Вселенная. 3500 кг. 54 см", - подписала трогательный кадр певица.
На первых фото из роддома можно увидеть и мужа Лущинской. Впрочем, в своем фотоблоге она тщательно скрывает его лицо. Но все же поклонники могут разглядеть новорожденную, которая лежит на груди у молодой мамы. Кстати, имя девочки пока неизвестно.
На еще одном снимке виднеются руки избранника певицы. Он нежно держит за ножки свою дочь.
Как рассказала артистка, неделя перед родами была сложной. Теперь она уже восстанавливается и "наслаждается крохой". Однако пообещала подробно поделиться, как все прошло немного позже.
Напомним, украинская блогерша-миллионница Саша Бо тоже недавно стала мамой. Правда, это был ее третий ребенок. Знаменитость также сразу похвасталась фотосессией своего счастья.
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