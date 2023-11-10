Исполнительница хита "Вечорниці" SKYLERR довела фанатов до слез новым лирическим клипом с известным певцом

Украинская певица SKYLERR, известная многим по треку "Вечорниці", выпустила новую композицию "Лифт".

Ее исполнительница записала в дуэте с известным певцом Никитой Киселевым. Автором композиции выступил Киселев.

В песне "Ліфт" SKYLERR и Никита смогли передать своим чувствительным пением эмоции двух влюбленных, для которых во время, когда они попадают в объятия друг друга, весь мир уменьшается в маленькую кабину лифта. Лифта, остановившегося между этажами, но их это нисколько не волнует, ведь в этот момент у них есть самое главное в жизни – взаимная любовь. Она спасает каждого в паре от жестокости настоящего и придает смысл жизни.

Вместе с премьерой песни артисты представили и атмосферный черно-белый клип, снятый в Киеве. В нем Никита и SKYLERR играют влюбленную пару, которая знакомится в лифте и живет по соседству.

Отметим, что певица SKYLERR вошла в лонглист участников нацотбора на "Евровидение-2024". Совсем скоро фаны узнают, попадет ли артистка в десятку финалистов, которые сразятся за право представить Украину на международном музыкальном первенстве.

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