Исполнительница саундтрека к мультфильму "Мулан" Коко Ли совершила самоубийство

Американско-китайская певица и актриса Коко Ли, прославившаяся тем, что исполнила саундтрек к мультфильму "Мулан", совершила самоубийство.

О суициде Ли в соцсетях сообщили ее сестры. Они рассказали, что последние несколько лет артистка страдала от депрессии. 2 июля она попыталась покончить с собой, после чего была доставлена в больницу. Три дня Коко Ли провела в коме:

"Мы сообщаем самые болезненные новости: Коко страдала депрессией несколько лет, но за последние месяцы ее состояние сильно ухудшилось. Несмотря на то, что она получала профессиональную помощь и делала все, чтобы преодолеть депрессию, демон внутри нее победил. 2 июля она попыталась наложить на себя руки дома и была доставлена в больницу. Врачи пытались вывести ее из комы, но 5 июля 2023 года Коко умерла", – сообщили родственники актрисы.

Коко Ли / Фото: Associated Press

Коко Ли родилась 17 января 1975 года в Гонконге. Ее карьера началась в Гонконге, а затем расширилась в Тайвань и другие страны. Ли выпустила 18 студийных альбомов, два концертных альбома и пять сборников, включая первый англоязычный альбом Just No Other Way.

Ее сингл "Do You Want My Love" вошел в топ-50 американского чарта Billboard Dance Club Play. Ли исполнила "A Love Before Time" из ленты "Крадущийся тигр, притаившийся дракон" на 73-й церемонии вручения премии "Оскар", став первой американкой китайского происхождения, выступившей на церемонии. Ли также была первым китайским послом Chanel.

В 1998 году Walt Disney Pictures пригласил Коко Ли спеть саундтрек и озвучить Мулан в мандаринской версии одноименного мультфильма Диснея. В 2021 году Ли перезаписала версию саундтрека в честь выхода художественного фильма "Мулан".

