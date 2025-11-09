Исполнительница вирусной песни "Парова машина" Ярина Квасний удивила заявлением о службе в ВСУ

Ярина Квасний

Реклама

Певица Ярина Квасний из Ивано-Франковской области стала известной на всю Украину после того, как ее исполнение народной песни «Парова машина» собрало более 30 миллионов просмотров в TikTok.

Ее голос звучал на фестивалях, в телесюжетах и соцсетях — девушка буквально проснулась знаменитой. Но сейчас вместо сцены и камер у нее совсем другая реальность — служба на востоке Украины. После волны популярности Ярина оставила учебу в Киево-Могилянской академии, пошла работать, а затем — подала документы в армию.

«В мае прошлого года я подала документы в ТЦК — и восемь месяцев сидела в полной неизвестности. Думала: либо обо мне забыли, либо я не подхожу. А потом, на второй день рождественских праздников, мне позвонили и сказали: «Завтра явиться в ТЦК». И я помчалась в Киев», — вспоминает Квасний в интервью Oboz.ua.

Реклама

Ярина Квасний

Свой выбор девушка не афишировала — даже родители узнали о службе только тогда, когда она уже проходила базовую подготовку. Сейчас Ярина Квасний служит в Первом отдельном медицинском батальоне — в зоне боевых действий на востоке.

«Мама очень стресонула, и папа тоже. Я сказала, что еду на курсы под Киев. Сейчас понимаю — действовала бы иначе. Нет, я не медик. Но здесь работают не только врачи. Есть много специалистов, которые ведут документацию, занимаются логистикой и хозяйственными вопросами. Моя должность — санитарка на передовом хирургическом отделении, фактически я занимаюсь регистрацией раненых и координирую эвакуацию», — рассказала военная.

Певица не скрывает, что порой слышит предубеждения из-за своей популярности: «Говорят: «Тебе на каблуках ходить по столице, а не здесь». Да я бы с радостью, но если я здесь — значит, это нужно».

К слову, бешеная популярность пришла к Ярине после одного из музыкальных фестивалей. Тогда, возвращаясь домой, она просто спела акапельно «Парову машину», а подруга сняла короткое видео на телефон: «Просто включили камеру под вспышку, я спела — и вдруг это стало очень известным».

Реклама

Клип стал вирусным, набрав десятки миллионов просмотров. Пользователи со всего мира брали его для танцев, ремиксов и перепевов, сама же девушка вовсе не стремилась к славе.

Напомним, недавно 18-летний сын украинской телеведущей Марички Падалко стал на защиту Украины. Юноша заключил контракт с одним из полков Сил беспилотных систем, чем изрядно растрогал свою звездную маму и ее поклонников.