Испуганная Анна Саливанчук шокировала, как на дороге ее преследовал неадекватный водитель

Украинская актриса, звезда сериала "Одного разу під Полтавою" Анна Саливанчук шокировала историей, как ее на дороге преследовал неадекватный водитель.

В частности, знаменитость отправилась по делам. По дороге она перегнала водителя, который ехал непонятно какой полосой. Однако после этого он вдруг начал преследовать актрису, сигналить ей и подрезать.

"Вы не представляете, что только что со мной произошло. У меня до сих пор дрожат руки. Ехала себе спокойно, и какой-то водитель ехал посреди дороги. Я решила его объехать. Объехала, еду себе дальше. Вдруг он начинает меня преследовать, пытается. подбить с разных сторон, я попадаю в пробку", — рассказала испуганная Анна в своем Instagram.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Когда Саливанчук остановилась, мужчина выскочил из авто, подошел к ней и стал кричать.

"Он выскакивает из своего авто и начинает кричать. Я не открываю дверь, не открываю окно. Мне было настолько страшно, что я не догадалась взять телефон и записать то, как он кричал. Потом он встал перед моей машиной, чтобы я не могла проехать", – рассказала знаменитость.

Как оказалось, из-под колес авто артистки вылетел камешек, который оставил царапину на машине мужчины. Водитель начал обвинять в этом Анну. Саливанчук выслушала его и решила дальше поехать, ведь не видела своей вины. Но мужчина снова стал преследовать актрису. В общем, Анне удалось сбежать от неадекватного водителя.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Я открыла окно, он начал кричать, что из-под колес моего авто выпрыгнул камешек. Якобы именно я виновата, что у него есть царапина маленькая на его авто. Я вышла из авто, посмотрела на это, села назад и уехала. Он дальше начал меня преследовать. Ехал, сигналил, снимал. Я пыталась от него убежать, потому что мне было страшно. Я пыталась от него убежать и мне это удалось", — поделилась звезда.

Кстати, Анна была настолько напугана, что даже боялась снять поведение мужчины на видео. Она думала, когда он увидит камеру, то причинит ей вред.

"Почему я не взяла телефон? Потому что он так бил кулаками по авто, что я боялась, что он разобьет стекло и это стекло попадет мне на лицо. Я думала, если я достану телефон и буду его снимать, то он точно разобьет это стекло. Я очень сильно боялась", — вспомнила Анна.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

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