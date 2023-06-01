Испуганная Илона Гвоздева показала, как в подвале с 7-летней дочерью пряталась от российских ракет

Танцовщица во время тревоги ночевала в укрытии.
Участница "Танцев со звездами", хореограф Илона Гвоздева показала, как с дочерью Валерией провела ночь в подвале, где пряталась от баллистических ракет.
Об этом танцовщица рассказала в Instagram-stories. Илона спустилась с 7-летней дочерью в укрытие, которое расположенное в ее доме, ведь страна-агрессор Россия в ночь на 1 июня выпустила по Киеву баллистические ракеты.
"Пролет баллистических ракет на Киев. В укрытие! Первый день лета официально встретили в подвале", – написала Гвоздева.
Танцовщица возмущена, что из-за действий российских оккупантов страдают дети. В частности, она с дочерью ночевала в подвале, где на случай воздушных тревог у них подготовлены необходимые вещи и кровать.
"День защиты детей! Украинские дети встретили в подвале", — возмутилась танцовщица.
Напомним, эмоционально на ночной обстрел Киева отреагировала актриса Анна Саливанчук. Знаменитость расплакалась, когда узнала о гибели ребенка возле поликлиники, куда попал обломок российской баллистической ракеты.
Читайте также:
- Александр Пономарев вспомнил, как ему изменила Мозговая, и признался, есть ли у него сейчас отношения
- Ночная ракетная атака на Киев: реакция Осадчей, Мишиной и других звезд на обстрел в День защиты детей
- Жена экс-главы Черкасской ОГА Александра Скичко Елизавета Юрушева поссорилась с профессором-россиянином