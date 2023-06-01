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Испуганная Илона Гвоздева показала, как в подвале с 7-летней дочерью пряталась от российских ракет

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
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Испуганная Илона Гвоздева показала, как в подвале с 7-летней дочерью пряталась от российских ракет

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Танцовщица во время тревоги ночевала в укрытии.

Участница "Танцев со звездами", хореограф Илона Гвоздева показала, как с дочерью Валерией провела ночь в подвале, где пряталась от баллистических ракет.

Об этом танцовщица рассказала в Instagram-stories. Илона спустилась с 7-летней дочерью в укрытие, которое расположенное в ее доме, ведь страна-агрессор Россия в ночь на 1 июня выпустила по Киеву баллистические ракеты.

"Пролет баллистических ракет на Киев. В укрытие! Первый день лета официально встретили в подвале", – написала Гвоздева.

Илона Гвоздева / © instagram.com/ilonagvozdeva
Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Танцовщица возмущена, что из-за действий российских оккупантов страдают дети. В частности, она с дочерью ночевала в подвале, где на случай воздушных тревог у них подготовлены необходимые вещи и кровать.

"День защиты детей! Украинские дети встретили в подвале", — возмутилась танцовщица.

Дочь Илоны Гвоздевой / © instagram.com/ilonagvozdeva
Дочь Илоны Гвоздевой / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Напомним, эмоционально на ночной обстрел Киева отреагировала актриса Анна Саливанчук. Знаменитость расплакалась, когда узнала о гибели ребенка возле поликлиники, куда попал обломок российской баллистической ракеты.

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Дата публикации
Просмотры
3067
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