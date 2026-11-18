Жена Григория Решетника / © instagram.com/kristina_reshetnik

Реклама

Жена украинского телеведущего Григория Решетника — блогерша Кристина Решетник — сообщила о враждебном «прилете» рядом со школой их сыновей в Киеве.

Дети супругов учатся в частном учреждении, что расположен в Печерском районе столицы. К сожалению, враг 18 ноября атакует Киев и область беспилотниками. В 15:54 в городе началась боевая работа сил ПВО, а затем в пабликах начали сообщать о попадании в Печерском районе Киева.

Реклама

Кристина Решетник вышла на связь в Instagram-stories и сообщила, что вражеский прилет произошел рядом со школой сыновей. Кроме того, блогерша едва не оказалась там. Жена Григория Решетника честно призналась, что очень сильно испугалась. Она убеждена, что после этого у нее однозначно прибавилось седых волос.

Реклама

Пост Кристины Решетник / © instagram.com/kristina_reshetnik

«Только что был „прилет“ рядом с нашей школой, и я минут 15 как уехала оттуда. Седые волосы сегодня (18 ноября — прим. ред.) нормально так прибавились», — призналась избранница шоумена.

Напомним, недавно жена Григория Решетника показала их 5-летнего сына. Также Кристина откровенно рассказала о стрессовом семейном утре.

Новости партнеров