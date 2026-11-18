- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 177
- Время на прочтение
- 1 мин
Испуганная жена Решетника сообщила о "прилете" возле школы сыновей в Киеве: "Седых волос прибавилось"
Враг атаковал столицу беспилотниками. Жена Григория Решетника едва не оказалась на месте прилета.
Жена украинского телеведущего Григория Решетника — блогерша Кристина Решетник — сообщила о враждебном «прилете» рядом со школой их сыновей в Киеве.
Дети супругов учатся в частном учреждении, что расположен в Печерском районе столицы. К сожалению, враг 18 ноября атакует Киев и область беспилотниками. В 15:54 в городе началась боевая работа сил ПВО, а затем в пабликах начали сообщать о попадании в Печерском районе Киева.
Кристина Решетник вышла на связь в Instagram-stories и сообщила, что вражеский прилет произошел рядом со школой сыновей. Кроме того, блогерша едва не оказалась там. Жена Григория Решетника честно призналась, что очень сильно испугалась. Она убеждена, что после этого у нее однозначно прибавилось седых волос.
«Только что был „прилет“ рядом с нашей школой, и я минут 15 как уехала оттуда. Седые волосы сегодня (18 ноября — прим. ред.) нормально так прибавились», — призналась избранница шоумена.
Напомним, недавно жена Григория Решетника показала их 5-летнего сына. Также Кристина откровенно рассказала о стрессовом семейном утре.