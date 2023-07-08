Испуганный Путин в трусах и интим с Кабаевой: польский режиссер "взорвал" Сеть трейлером политического триллера

Польский кинорежиссер Патрик Вега, известный также под псевдонимом Бесалил, показал первый трейлер своего англоязычного политического триллера "Путин", который расскажет о жизни российского диктатора.

По словам Веги, эта картина – его "творческий протест" как против путина, так и против российской агрессии в Украине.

В ленте Вега планирует показать загадочные связи кровавого фюрера с мафией в 90-х годах, когда путин был международным советником экс-мера Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

Кадр из трейлера ленты о Путине

Кадр из трейлера ленты о Путине

Покажут в фильме и личную жизнь диктатора. В частности, судя по трейлеру, в ленте будут присутствовать интимные сцены со спортсменкой Алиной Кабаевой. Также в картине пойдет речь и о полномасштабной войне, которую путин развязал против Украины.

Кадр из трейлера ленты о Путине

Кадр из трейлера ленты о Путине

Кадр из трейлера ленты о Путине

"Путешествие вглубь головы российского диктатора", – такая подпись сопровождает первый трейлер фильма.

Пока картина находится на стадии съемки. Точную дату премьеры пока не объявляют. Патрик Вега занимается поиском актеров и, говорят, в роли путина видит американского актера. Какого именно, - держится в тайне.

Между тем юзеры так отзываются о грядущей картине: "Слышал, премьеру планируют на годовщину его смерти, скорее бы увидеть этот шедевр!", "хоть где-то я увижу как мучается путин".

Однако были и те, кто скептически отнесся к ленте: "Этот человек не заслуживает ни одного фильма", "Зачем снимать фильм о нем? Лучше о наших героях снимите".

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