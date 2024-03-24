История любви Дмитрия Комарова с женой: предложение прямо в небе, тайная свадьба и будущие дети

Пара держит личную жизнь в тайне, но все же некоторые подробности удалось узнать.

Телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров тщательно скрывал свою личную жизнь.

Когда шоумен объявил, что женился, это стало настоящей неожиданностью. Избранницей Дмитрия Комарова стала младше него на 14 лет модель и ведущая Александра Кучеренко.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как зарождался роман пары, как ведущий сделал предложение возлюбленной, какой была их свадьба и в каких отношениях они находятся сейчас.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко / Фото: instagram.com/komarovmir

Как Дмитрий Комаров познакомился со своей будущей женой и как зародились их отношения

Пара познакомилась случайно. Это произошло в 2016 году. Александра Кучеренко стала участницей конкурса красоты "Мисс Украина-2016", а Дмитрий Комаров был одним из судей. Правда, судьбоносная встреча могла бы и не состояться. Модель сомневалась, стоит ли ей участвовать в конкурсе, а ведущий вообще отказывался от судейства. Впрочем, судьба таки свела будущих супругов.

Дмитрий Комаров с супругой / Фото: instagram.com/aakucherenko

Отношения Комарова и Кучеренко возникли после конкурса. Как рассказывал ведущий в программе "Світське життя", он пригласил Александру в свой офис, где они четыре часа разговаривали на разные темы. Тогда же между ними промелькнула искра.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко / Фото: instagram.com/aakucherenko

Свой роман пара тщательно скрывала. Более того, когда их поставили танцевать вместе на проекте "Танцы со звездами", влюбленные делали все возможное, чтобы об их отношениях вообще никто не узнал, и им это удалось.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Мы так боялись, что кто-то где-то подумает и заподозрит. У нас была фобия. Мы хотели, чтобы никто ничего не знал. Если честно, мы через "Танцы" чуть не разбежались. "Танцы" была идеальная проверка. После "Танцев", если мы не рассорились, мы будем жить вместе до 90 лет и умрем в один день", – делился Комаров.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Необычное предложение прямо в небе

Дмитрий Комаров решил долго не тянуть, поэтому позвал избранницу замуж только через два года после начала отношений. Ведущий оказался не из тех, кто просто в ресторане станет на одно колено и достанет кольцо. Для Александры шоумен подготовил экстремальное свидание. Дмитрий Комаров попросил своего друга-пилота устроить им прогулку на вертолете вокруг Киева. Александра же вообще не подозревала, что ее ждет.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко / Фото: instagram.com/komarovmir

"Зная меня, понятно, что предложение в ресторане при свечах — не мой стиль. Надо экстремальнее. У меня много друзей-пилотов, для которых не проблема по дружбе устроить полет хоть на реактивном самолете с высшим пилотажем. Поэтому я решил, что предложение любимой сделаю в прямом смысле слова – на высоте", — делился шоумен.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко / Фото: instagram.com/komarovmir

Александра вообще ничего не подозревала. Она любовалась видами на Киев, а когда думала, что полет уже завершен, то ее ждала настоящая неожиданность. Комаров достал обручальное кольцо и вопросительно посмотрел на избранницу. Девушка ответила согласием.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко / Фото: instagram.com/komarovmir

"Шум двигателя. Разговаривать невозможно. Я без слов достаю из кармана кольцо и показываю Саше, взглядом спросив – да?" – вспомнил шоумен.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко / Фото: instagram.com/aakucherenko

Венчание Дмитрия Комарова с молодой женой и тайная свадьба

Влюбленные держали отношения в тайне, а свадьбу тем более тщательно скрывали. Парочка официально стала мужем и женой 2019 года. Сначала они заключили брак в одном из ЗАГСов Киева.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко / Фото: instagram.com/aakucherenko

Впоследствии супруги обвенчались. Для особого события они выбрали один из православных храмов в Иерусалиме. Кстати, в столицу Израиля пара даже летела на одном самолете, но выбрала отдельные места. Это все делалось для того, чтобы скрыть отношения.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко / Фото: Светская жизнь

Сама свадьба Комаров и Кучеренко тоже держали в тайне. На празднике присутствовали только ближайшие родные пары, а это всего 11 гостей.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко / Фото: Светская жизнь

После свадьбы влюбленные отправились в медовый месяц. Супруги отпраздновали свой новый статус на Мальдивах.

Дмитрий Комаров с супругой / Фото: instagram.com/aakucherenko

В каких отношениях Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко находятся сейчас и планируют ли они стать родителями

С началом полномасштабной войны супруги стали не частым гостем в соцсетях. О своих отношениях влюбленные тоже вообще ничего не рассказывают. В частности, как раньше они держали личную жизнь в секрете, так и дальше продолжают это делать.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко / Фото: instagram.com/komarovmir

Также Александра и Дмитрий не спешат становиться родителями. По крайней мере они об этом вообще ничего не рассказывают. Правда, во время съемок проекта "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" ведущий посетил мольфарку Марию, которая живет на западе Украины. Женщина нагадала, что у Комарова и Кучеренко будут два мальчика.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко / Фото: instagram.com/aakucherenko

Впоследствии ведущий посетил еще одну мольфарку Калину. Женщина, используя другой ритуал, тоже нагадала ведущему и жене два ребенка – это будут сыновья.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко / Фото: instagram.com/aakucherenko

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