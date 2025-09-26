История любви Евгения Кошевого: роман после ультиматума, свадьба с долгом Зеленскому и кризисы

Евгений Кошевой с семьей

Актер, комик и художественный руководитель "Квартала 95" Евгений Кошевой и его жена Ксения вместе уже около 20 лет.

Пара прошла путь от первого знакомства в ночном клубе до громкой свадьбы с датой 07.07.2007, воспитания двух дочерей и преодоления серьезных кризисов. Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать больше о личной жизни Евгения Кошевого, какие испытания он прошел с женой и как они сумели сохранить семью.

Встреча в ночном клубе и начало романа

Евгений и Ксения познакомились в столичном клубе: она — танцовщица балета Елены Коляденко, он — уже известный комик "Квартала". Но несмотря на это, их первая встреча была удивительно типичной. Ксения не восприняла Кошевого как будущего мужа, а он, влюбившись с первого взгляда, даже не решился заговорить.

На следующее утро Кошевой нашел номер Ксении, но написал только через три месяца. Актер поздравил будущую жену с Новым годом. Только после этого пара начала постепенно общаться, в основном через СМС. Терпеливая Ксения поставила ультиматум: или живое общение, или конец истории. Тогда Евгений появился на ее выступление с огромным букетом цветов, хотя и намеренно опоздал из-за волнения.

Жена Евгения Кошевого на архивном фото

После всего пара целую ночь провела с разговорами и тогда Ксения поняла, что перед ней — будущий муж. А вот Кошевой в шутку вспоминает: для него это была любовь с первого взгляда, а для нее — "просто лысый из Квартала, которого она знала".

Возлюбленные начали встречаться, а через полтора месяца съехались. Совместный быт был довольно скромным. Пара снимала квартиру вместе с коллегами по "Кварталу". Но уже тогда Евгений не жалел усилий, чтобы поразить Ксению и все это сделало свое дело.

"Я был дрыщ, во-первых. А во-вторых — я не жалел ни денег, ни усилий, ничего... Делал разные дорогие подарки. Мы ходили по ресторанам", — вспоминал шоумен.

Предложение Кошевого в такси и свадьба с долгом перед Зеленскими

Евгений Кошевой признавался, что сделал предложение своей будущей жене довольно неожиданным способом. По его словам, это произошло во время поездки на такси, когда они с Ксенией были навеселе и целовались на заднем сиденье. Он добавляет, что для обоих это не стало сюрпризом, ведь их отношения уверенно шли к серьезному шагу.

"Я довольно быстрый парень. Познакомились мы в конце октября, а уже через четыре месяца я произнес: "Давай поженимся". А Ксюша сразу ответила: "А давай", — вспоминает артист.

Евгений Кошевой с женой

Евгений Кошевой с женой

Евгений Кошевой с женой и семьей

Через два года отношений пара официально поженилась, выбрав символическую дату — 07.07.2007. На свадьбе присутствовало 150 гостей, а на банкет деньги пришлось занимать у друзей, в частности у Владимира и Елены Зеленских. Кошевые отдали долг, впрочем, не сразу, ведь тогда они еще не имели огромных гонораров. К тому же в тот момент они уже ожидали первенца — дочь Варвару.

После 10 лет брака Евгений и его жена Ксения обвенчались. Юбилей супружеской жизни пара отпраздновала летом 2017 года. Тогда же возлюбленные снова обменялись обетами, но уже не в Украине, а в Черногории на берегу Адриатического моря.

Евгений Кошевой с женой во время венчания

Кризисы в браке и мысли о разводе

Несмотря на крепкие отношения, пара не скрывает, что в их жизни были кризисные моменты. Самая серьезная ссора произошла, когда они строили дом для мамы Ксении. Прораб исчез с деньгами, а сама женщина тогда была беременна второй дочерью и эмоционально сорвалась. Супруги признаются, что мысли о разводе возникали дважды, но до ЗАГСа они так и не дошли.

"Бывали моменты, когда я срывалась из-за беременности и нервов. Но мы всегда находили выход, потому что наши чувства сильнее", — рассказывала Ксения.

Евгений Кошевой с семьей

В то же время серьезных конфликтов между возлюбленными не было. Евгений убежден, что их любовь способна выдержать любые невзгоды, и даже во время полномасштабной войны они не стали чаще ссориться. Комик признает, что иногда может резко ответить или нагрубить возлюбленной, однако это случается нечасто и он всегда жалеет о таких моментах.

"Бывает, встаешь не с той ноги. Срываешься на Ксюше, а потом думаешь "зачем?". Не каждый день, но бывают такие моменты. Я за это раскаиваюсь..." — говорил в свое время Кошевой.

Супруги говорят, что находят баланс в моментах наедине, когда они остаются вместе без новостей и бытовых хлопот: "Мы разговариваем друг с другом, когда дома, за бокалом хорошего вина или коктейля, тогда находятся общие темы".

Евгений Кошевой с женой / © instagram.com/yalta_k

Евгений и Ксения Кошевые сейчас

Сейчас Евгений и Ксения — одна из самых крепких пар шоу-бизнеса. Избранница шоумена уже давно оставила сцену и карьеру танцовщицы і развивает собственный бизнес — магазин одежды. Вместе супруги воспитывают двух дочерей — 17-летнюю Варвару и 11-летнюю Серафиму. Актер шутит, что стал "подкаблучником", ведь в его семье слишком много женщин, и он не может их не баловать.

В то же время супруги не скрывают и бытовых моментов. Их ежемесячные расходы достигают не менее 5 тысяч долларов, ведь кроме воспитания детей, они помогают матерям и имеют финансовые обязательства — кредиты на квартиру и авто.

Евгений Кошевой с семьей / © Пресс-служба студии "Квартал 95"

К слову, недавно возлюбленные также делились своим видением верности. Ксения считает, что разовая ошибка еще может быть прощена, если это не превращается в систему. Евгений же категоричен: "Нет. Ты видел, какая она красивая?".

Несмотря на 20 лет вместе, супруги до сих пор чувствуют друг друга по-особенному. Кошевой признается: "Мы читаем друг друга как книгу. И причем задерживаемся на некоторых страницах по несколько раз".