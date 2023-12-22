История любви Мозговой и Аксельрода: разница в возрасте, осуждение родных и обвинение в неискренности

Предлагаем посмотреть, как начинались отношения супругов и через какие испытания им пришлось пройти.

Украинская продюсер Елена Мозговая и певец Дэвид Аксельрод уже восемь лет живут в счастливом браке.

Однако в начале отношений паре пришлось преодолеть вместе много проблем. Почти все окружение влюбленных было против их отношений, ведь между исполнителем и продюсером разница в возрасте девяти лет. Более того, даже родные знаменитостей были категорически настроены.

Влюбленные доверились своему сердцу и пошли против всех. Сейчас они живут уже восемь лет в официальном браке и воспитывают совместную дочь.

Елена Мозговая, Дэвид Аксельрод и их дочь / Фото: instagram.com/david__axelrod

Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть историю любви Елены Мозговой и Дэвида Аксельрода: как пара познакомилась и начала встречаться, почему окружающие не верило в искренность их чувств, как влюбленные сыграли свадьбу и решились на рождение ребенка.

Как Елена Мозговая и Дэвид Аксельрод познакомились и начали встречаться

Пара познакомилась в далеком 2005 году. Однако между ними не возникала любовь с первого взгляда. Более того, Елене сначала показалось, что Аксельрод – наглый артист.

"Просто исполнитель оказался помимо того, что талантливым, очень самоуверенным юношей, если не сказать наглым. Проходя мимо меня, он умудрился ущипнуть меня за ягодицы. Я была в шоке", — вспоминала в интервью Viva! продюсер.

Елена Мозговая и Дэвид Аксельрод 16 лет назад / Фото: facebook.com/olenamozgova

Взаимная симпатия и интерес между парой были. Чем больше продюсер и певец общались, тем лучше узнавали друг друга. В конце концов между ними возникли взаимные чувства и влюбленные начали встречаться. Правда, им пришлось немало пройти на пути к своему счастью.

Елена Мозговая и Дэвид Аксельрод / Фото: instagram.com/mozgovaolena

"Между нами не было любви с первого взгляда, как в кино: он обернулся – обернулась она. Искра проскакивала, был взаимный интерес, чем больше мы узнавали друг друга, чем больше времени проводили вместе, тем больше чувствовали взаимное тяготение. Мы расходились, сходились, но это взаимное тяготение никуда не исчезало", — говорила Елена Мозговая в интервью Viva!

Елена Мозговая и Дэвид Аксельрод / Фото: facebook.com/olenamozgova

Почему родители и друзья Елены Мозговой и Дэвида Аксельрода были против их отношений

Оказалось, друзья и родные Елены были против их отношений из-за большой разницы в возрасте. Дело в том, что Мозговая старше Аксельрода на девять лет. Окружение пары считало, что юный певец просто использует продюсера. Влюбленные тогда не выдерживали давления и расходились.

"Папа, как и куча моих друзей в то время, не были в восторге от него и не верили в искренность его чувств. Именно это стало причиной того, что я просто не выдержала давления со всех сторон и ушла…", — признавалась Елена Мозговая .

Елена Мозговая и Дэвид Аксельрод / Фото: instagram.com/mozgovaolena

Но не только окружение продюсера было против их отношений. Оказалось, что мама Дэвида тоже отрицательно отреагировала на романтические отношения пары, мол, Елена слишком взросла для ее сына.

Влюбленные пытались не реагировать на критику из-за возраста. Мозговая говорила, что никакой разницы вообще не ощущает.

"Никакой разницы в возрасте я не чувствую, потому что он от природы очень мудрый и умный парень. Ум — это такая вещь, которую невозможно приобрести. Человек рождается либо умным, либо глупым", — отметила продюсер в интервью "Світському життю" .

Елена Мозговая и Дэвид Аксельрод / Фото: instagram.com/mozgovaolena

Свадьба пары и рождение совместной дочери

Влюбленные сыграли свадьбу в январе 2015 года. Пара отказалась от громких торжеств. Они скромно расписались в ЗАГСе.

"Было снежно и прохладно, она держала простой букет белых тюльпанов, а я держал ее, было очень скользко. В животике Соля бухала ножками и будто говорила: "Эй, я здесь! Я с вами! Вскоре встретимся!". Мы попросили без Мендельсона и торжественных речей, но от традиционного поцелуя после подписей не отказались", — вспоминал их свадьбу Аксельрод.

Елена Мозговая и Дэвид Аксельрод / Фото: instagram.com/david__axelrod

На свадьбе Елена Мозговая уже была беременна. Она ждала рождения их совместной дочери Соломии. Пара тщательно скрывала беременность и не торопилась рассказывать об этом.

"У меня был маленький аккуратный животик. Я никому ничего не говорила. Даже моя мама узнала о том, что я жду ребенка, когда я была уже на шестом месяце", – делилась продюсер в интервью Viva!

Елена Мозговая и Дэвид Аксельрод / Фото: instagram.com/mozgovaolena

Елена Мозговая 26 февраля родила дочь. Продюсеру на момент родов был 41 год.

Елена Мозговая с дочерью / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

Как сейчас живут Дэвид Аксельрод и Елена Мозговая

Хотя пару критиковали в начале отношений, они уже восемь лет живут в счастливом браке и вместе воспитывают совместную дочь Соломию.

Елена Мозговая, Дэвид Аксельрод и их дочь / Фото: facebook.com/olenamozgova

Влюбленные не освещают свои отношения на публике. Тем не менее, они всегда поздравляют друг друга с важными праздниками, делятся романтическими воспоминаниями и фотографиями.

Елена Мозговая и Дэвид Аксельрод / Фото: facebook.com/olenamozgova

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