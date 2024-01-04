История любви Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна: влюбился до безумия и ушел ради нее от жены

Влюбленные уже семь лет живут в счастливом браке, однако их отношения начинались не без проблем.

Украинская певица Тоня Матвиенко и музыкант Арсен Мирзоян познакомились в далеком 2011 году.

Любовь между ними возникла не сразу, но чем больше они общались, тем больше у них появлялось чувств друг к другу. Со временем музыканты поняли, что влюбились и хотят быть вместе.

Правда, отношения пары начались не без проблем. Дело в том, что Мирзоян ради Матвиенко ушел от первой жены. Тем не менее, артисты уже семь лет живут в счастливом браке и вместе воспитывают совместную дочь.

Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян и их дочь / Фото: пресс-служба Тони Матвиенко

Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как начинались отношения Арсена Мирзояна и Тони Матвиенко, как они сыграли сразу две свадьбы и что сейчас происходит в их браке.

Как Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян познакомились

Пара познакомилась в далеком 2011 году на проекте "Голос країни", где они вместе участвовали. Арсен Мирзоян признался, что сразу обратил внимание на Тоню. Между тем сама же певица не торопилась отвечать мужчине взаимностью. Более того, Матвиенко даже оскорбила Мирзояна, когда на репетиции поздоровалась со всеми, кроме него.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Однако дружба на проекте между исполнителями завязалась. Они поддерживали друг друга, подбадривали, успокаивали перед выступлениями и уверяли, что на сцене все пройдет наилучшим образом.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян / Фото: Пресс-служба Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна

Когда "Голос країни" подошел к концу, то и общение между парой прекратилось. Правда, судьба их стала все чаще сводить вместе. Сначала они отправились в общий тур по городам Украины, они все чаще пересекались на совместных концертах, впоследствии Арсен вообще снялся в клипе Тони. Кстати, это произошло случайно. Клипмейкер Кадим Тарасов, который снимал для Матвиенко клип, заявил, что хочет видеть в главной роли Мирзояна.

У артистов возникли чувства друг к другу. Правда, они пытались с ними бороться и понять, действительно ли стоит попробовать. Дело в том, что Арсен Мирзоян в то время был женат и воспитывал с первой женой двух сыновей.

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Как Арсен Мирзоян ушел от второй жены и как начались их отношения с Тоней Матвиенко

Когда между влюбленными возникли чувства, они проверяли их. Дело в том, что Арсен Мирзоян был женат. Музыкант хотел разобраться в своих чувствах к Тоне и понять, действительно ли это любовь, или просто увлечение.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

"Когда между нами возник роман, пришлось проверять себя, воевать, пытаться понять, действительно ли это любовь или просто увлечение. Чтобы разобраться, потребовался почти год", — рассказывал Мирзоян в интервью глянцу "Теленеделя".

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Когда артист окончательно понял, что любит Тоню, то ушел от первой жены.

"Это был даже не разговор, а просто констатация факта. Говорить на эту тему было очень тяжело, поэтому я просто изложил все, как есть, и ушел...", — говорил Мирзоян в интервью "Отдохни!".

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян

После разрыва с первой женой артист начал строить отношения с Тоней. Сама же Матвиенко понимает, что именно через нее Мирзоян ушел от первой жены.

"Я откровенно сказала всему миру, что я полюбила мужчину, который был в отношениях. Почему мне за это должно быть стыдно? Я оскорбила человека. Я это все понимаю. Он на меня обижен", — говорила артистка в интервью "Слава+ ".

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян

Рождение совместной дочери Нины и две свадебные церемонии.

Отношения пары с 2013 года начали стремительно развиваться. Уже 15 января 2016 влюбленные стали родителями. У них родилась совместная дочь, которую они назвали Ниной.

Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян и их дочь / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

А вот отношения Мирзоян и Матвиенко узаконили лишь 15 июня 2017 года. Пара сыграла свадьбу в одном из ресторанов на берегу Днепра. Тоня надела пышное свадебное платье, а Арсен – сдержанный черный костюм. На свадьбу влюбленных пришли только самые близкие друзья, всего присутствовало около 60 гостей. Кстати, свадебную церемонию вел певец Олег Винник.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян / Фото: ТСН.ua

Кстати, уже в 2018 году влюбленные сыграли повторную свадебную церемонию, правда, на этот раз в Таиланде. Парочка обменялась обетами на морском побережье острова Ко Чанг, а также насладилась там медовым месяцем.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Какие сейчас отношения между Тоней Матвиенко и Арсеном Мирзояном

Сейчас артисты живут в счастливом браке и воспитывают детей – совместную дочь Нину, а также детей предыдущих отношений. Кстати, Матвиенко прекрасно ладит с сыновьями Мирзояна от экс-жены. Тем временем музыкант нашел общий язык с дочерью Тони – Ульяной.

Арсен Мирзоян с женой, дочерью и сыном / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Во время полномасштабной войны в отношениях пары был кризис. Однако они смогли с ним справиться и живут в счастливом браке. Кстати, уже в июне этого года парочка будет праздновать восьмую годовщину бракосочетания.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян / Фото: facebook.com/a.matviyenko

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