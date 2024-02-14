История любви Тышкевич и Томусяка: как познакомились, сыграли свадьбу и почему не рожают ребенка

Сначала отношения пары были не серьезными, но со временем они поняли, что не могут друг без друга.

Украинские актеры Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк уже пять лет живут в счастливом браке.

Однако их отношения начинались не без преград. В частности, в начале романа Томусяк бросил Тышкевич, а та отомстила за это, что, кстати, способствовало воссоединению и подтолкнуло отношения на новый уровень. Влюбленные не спешили со свадьбой, а уже в супружеской жизни на их судьбу выпало немало испытаний.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/mrsketrin

Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как начинались отношения Екатерины Тышкевич и Валентина Томусяка, какой была их свадьба и почему не решаются стать родителями.

Как Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк познакомились

Судьба свела артистов на съемочной площадке. Актеры были утверждены на роли в сериале "Бессмертник". Перед началом съемок всех артистов познакомили между собой. Так Екатерина и Валентин впервые встретились.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/mrsketrin

Томусяк сразу накинул глаз на Тышкевич, ведь ему очень понравилась внешность молодой актрисы. Уже на съемочной площадке начал развиваться их роман. Однако после завершения работы над сериалом пара неожиданно разошлась. Именно Валентин решился разорвать отношения.

"Мы оба не были готовы к переходу какому-то. И по инерции мы провстречались еще месяц-два. А потом Валик решил закончить наши отношения", — рассказывала Екатерина в интервью Алине Доротюк.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Тышкевич сильно задело, что актер ее бросил. В конце концов, она захотела его проучить и заставила ревновать, когда пошла на свидание со своим поклонником. Именно тогда Томусяк понял, что не хочет терять Екатерину, поэтому начал снова добиваться ее благосклонности. Актриса ответила взаимностью, с тех пор между ними начались серьезные отношения.

Как Валентин Томусяк сделал предложение Екатерине Тышкевич и какой была их свадьба

Уже через два года после начала их отношений Томусяк сделал предложение Тышкевич. Впрочем, регистрировать брак и праздновать свадьбу пара не торопилась. Как объясняла артистка, им было комфортно и так, и пока что они не видели в этом смысла.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/mrsketrin

Впоследствии влюбленные в сериале "Ничто не случается дважды" сыграли роль супругов. Тогда актерам показалось, что это знак, и нужно жениться и в реальной жизни. Так они и пошли подавать документы в ЗАГС.

7 февраля 2019 года Томусяк и Тышкевич сыграли свадьбу. Уютная церемония пары состоялась в кругу самых близких и родных. Екатерина отказалась от пышного платья, а выбрала белый костюм. А вот Валентин надел классические брюки, пиджак и рубашку.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк

После свадьбы супруги отправились в медовый месяц. Влюбленные наслаждались отдыхом в Таиланде.

Испытания, которые выпали на долю супругов

Влюбленным пришлось много чего вместе пройти. В частности, в 2022 году стало известно, что Екатерина страдает от сильных головных болей, причину которых врачи не могут установить. Болезнь артистки ухудшилась на фоне стресса, который возник из-за полномасштабной войны. Муж все это время был рядом и поддерживал актрису.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк

Однако в конце прошлого года пару ожидало новое испытание. Екатерина попала в реанимацию с сепсисом. Врачи боролись за ее жизнь. Валентин очень сильно переживал за жену, делал сборы на ее лечение и проводил дни возле реанимации. К счастью, Тышкевич поправилась.

В каких отношениях супруги сейчас и планируют ли они рождение первенца

В настоящее время Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк живут в счастливом браке. На днях они отпраздновали пятую годовщину их свадьбы. В честь праздника влюбленные даже снялись в романтическом фотосете.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

А вот на рождение первенца актеры пока не решаются, хоть и признаются, что давно мечтают стать родителями. Супруги пока не спешат с ребенком из-за недуга Екатерины. Дело в том, что актриса принимает сильные препараты, чтобы унять головную боль. Кроме того, беременность может либо помочь Тышкевич выздороветь, либо ухудшит ее состояние.

"Мы очень давно уже хотим ребенка. Но из-за моего постоянного употребления препаратов мы этого не делаем. И некоторые специалисты считают, что это действительно шанс на выздоровление. Но в процентах – это 20%, что сработает, а 80% – усугубит ситуацию. Мы не вычеркиваем еще и послеродовую депрессию. Это рискованно", — делилась актриса в интервью Алине Доротюк.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк

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