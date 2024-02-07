История любви Юрия Горбунова и Кати Осадчей: как пару свела работа и какой была их тайная свадьба

Украинская ведущая Екатерина Осадчая и шоумен Юрий Горбунов семь лет живут в счастливом браке, а отношения их начались еще раньше.

Супруги тщательно держат в тайне подробности их личной жизни и неохотно рассказывают. Правда, иногда влюбленные могут поделиться секретами их брака.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, как начинались отношения Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова, какой была их тайная свадьба и рождение общих сыновей.

Как Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов познакомились и как начались их отношения

Пара познакомилась в начале 2005 года на концерте итальянского певца Лучано Паваротти. Они пересекались вместе на разных светских мероприятиях и работали на одном телеканале.

Юрий Горунов и Катя Осадчая / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Судьба свела Осадчую и Горбунова вместе на съемках проекта "Голос.Діти", где они были ведущими. Они много общались вместе, ходили на совместные ужины, шоумен после вечерних съемок подвозил коллегу домой. В конце концов ведущие поняли, что между ними не только приятельские и рабочие отношения, но и романтические.

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Все началось с того, что я подвозил Катю, потому что заканчивались съемки "Голосу.Діти". Подвозил Катю домой и вот так вот зашел на чаек", — рассказывал Горбунов в эфире "Сніданку з 1+1" о начале отношений с Осадчей .

Ведущая делилась, что первым в любви признался шоумен, но именно она стала инициатором их отношений.

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"Первым в любви признался Юра, а инициатором отношений была я", – вспоминала ведущая.

Правда, пара скрывала их роман. В частности, они не собирались публично разглашать подробности их личной жизни.

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Тайная свадебная церемония

Пара тщательно скрывала отношения, а подтвердила их только после свадьбы и рождения первого совместного сына. Влюбленные официально стали мужем и женой 3 февраля 2017 года.

Правда, Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов не устраивали громкий праздник, а предпочли свадебную вечеринку. Кстати, организацией празднования занимались друзья пары, ведь хотели сделать им сюрприз.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

"Они нам сюрпризом подготовили на свадьбу. Мы приехали в ЗАГС на своей машине и пригласили самых близких друзей. Наши кумовья пригнали советскую "Чайку" с куклой на капоте, в которую посадили нас и отвезли на празднование", — делился ведущий в интервью Viva!

Кстати, раньше Горбунов рассказывал, что они с женой еще мечтают отпраздновать громкую свадьбу. Дело в том, что тогда Екатерина была на последнем месяце беременности и вот-вот должна была родить. Так что влюбленные мечтали устроить еще одну свадебную вечеринку, чтобы и Екатерина Осадчая смогла отпраздновать по полной.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

"Наша мама была такой большой! Она все время сидела, а все вокруг нее танцевали. Теперь Катя мечтает о такой свадьбе, где сможет оторваться по полной. Ее идеальная свадьба со мной еще впереди", – делился ранее Горбунов.

Рождение совместных детей

Первый общий ребенок супругов родился через две недели после их свадьбы. 18 февраля 2017 года в одном из киевских роддомов на свет появился сын Осадчей и Горбунова. Звездная пара назвала мальчика Иваном.

Екатерина Осадчая, Юрий Горбунов и их сын Иван / Фото: instagram.com/kosadcha

Уже весной 2021 года стало известно, что Екатерина Осадчая снова в положении. Уже 19 августа ведущая в одном из роддомов Киева родила сына. Супруги назвали мальчика Данилом.

Юрий Горбунов, Екатерина Осадчая и их сыновья / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов сейчас

В настоящее время ведущая и шоумен состоят в счастливом браке и недавно поздравляли друг друга с седьмой годовщиной. Пара проживает вместе в загородном доме, расположенном под Киевом, и воспитывает 6-летнего Ивана, которому скоро исполнится уже семь лет, и 2-летнего Даниила.

Юрий Горунов, Катя Осадчая и их сыновья / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

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