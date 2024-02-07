История любви Юрия Горбунова и Кати Осадчей: как пару свела работа и какой была их тайная свадьба

Влюбленные держали в секрете их роман.
Украинская ведущая Екатерина Осадчая и шоумен Юрий Горбунов семь лет живут в счастливом браке, а отношения их начались еще раньше.
Супруги тщательно держат в тайне подробности их личной жизни и неохотно рассказывают. Правда, иногда влюбленные могут поделиться секретами их брака.
Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, как начинались отношения Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова, какой была их тайная свадьба и рождение общих сыновей.
Как Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов познакомились и как начались их отношения
Пара познакомилась в начале 2005 года на концерте итальянского певца Лучано Паваротти. Они пересекались вместе на разных светских мероприятиях и работали на одном телеканале.
Судьба свела Осадчую и Горбунова вместе на съемках проекта "Голос.Діти", где они были ведущими. Они много общались вместе, ходили на совместные ужины, шоумен после вечерних съемок подвозил коллегу домой. В конце концов ведущие поняли, что между ними не только приятельские и рабочие отношения, но и романтические.
"Все началось с того, что я подвозил Катю, потому что заканчивались съемки "Голосу.Діти". Подвозил Катю домой и вот так вот зашел на чаек", — рассказывал Горбунов в эфире "Сніданку з 1+1" о начале отношений с Осадчей .
Ведущая делилась, что первым в любви признался шоумен, но именно она стала инициатором их отношений.
"Первым в любви признался Юра, а инициатором отношений была я", – вспоминала ведущая.
Правда, пара скрывала их роман. В частности, они не собирались публично разглашать подробности их личной жизни.
Тайная свадебная церемония
Пара тщательно скрывала отношения, а подтвердила их только после свадьбы и рождения первого совместного сына. Влюбленные официально стали мужем и женой 3 февраля 2017 года.
Правда, Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов не устраивали громкий праздник, а предпочли свадебную вечеринку. Кстати, организацией празднования занимались друзья пары, ведь хотели сделать им сюрприз.
"Они нам сюрпризом подготовили на свадьбу. Мы приехали в ЗАГС на своей машине и пригласили самых близких друзей. Наши кумовья пригнали советскую "Чайку" с куклой на капоте, в которую посадили нас и отвезли на празднование", — делился ведущий в интервью Viva!
Кстати, раньше Горбунов рассказывал, что они с женой еще мечтают отпраздновать громкую свадьбу. Дело в том, что тогда Екатерина была на последнем месяце беременности и вот-вот должна была родить. Так что влюбленные мечтали устроить еще одну свадебную вечеринку, чтобы и Екатерина Осадчая смогла отпраздновать по полной.
"Наша мама была такой большой! Она все время сидела, а все вокруг нее танцевали. Теперь Катя мечтает о такой свадьбе, где сможет оторваться по полной. Ее идеальная свадьба со мной еще впереди", – делился ранее Горбунов.
Рождение совместных детей
Первый общий ребенок супругов родился через две недели после их свадьбы. 18 февраля 2017 года в одном из киевских роддомов на свет появился сын Осадчей и Горбунова. Звездная пара назвала мальчика Иваном.
Уже весной 2021 года стало известно, что Екатерина Осадчая снова в положении. Уже 19 августа ведущая в одном из роддомов Киева родила сына. Супруги назвали мальчика Данилом.
Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов сейчас
В настоящее время ведущая и шоумен состоят в счастливом браке и недавно поздравляли друг друга с седьмой годовщиной. Пара проживает вместе в загородном доме, расположенном под Киевом, и воспитывает 6-летнего Ивана, которому скоро исполнится уже семь лет, и 2-летнего Даниила.
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