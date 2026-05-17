Италия устроила на сцене "Евровидения-2026" свадьбу со страстным поцелуем молодоженов
Свой конкурсный номер продемонстрировала Италия, которая в этом году удивила постановкой.
Только что на сцене международного песенного конкурса "Евровидение-2026" выступила Италия.
Страну в этом году представляет певец Саль Да Винчи с романтической балладой Per sempre sì. Конечно, голос исполнителя, который был одет в белый костюм, покорял. Однако немалого внимания заслуживала постановка.
Италия на сцене "Евровидения-2026" устроила настоящую свадьбу. В частности, сначала собирали жениха, которого поддерживали приятели. А потом на сцену вышла и невеста. Она была одета в белое платье и фату. Кстати, частично невеста избавилась от наряда, посветив стройными ножками. Также Италия удивила страстным поцелуями. В конце номера артистки устроили танец.
Отметим, на сцене "Евровидения-2026" выступила уже и Украина. Певица LELÉKA покорила мощным номером и прямо со сцены произнесла важные для украинцев слова.
Напомним, редакция сайта ТСН.ua прямо сейчас ведет текстовую онлайн-трансляцию конкурса.