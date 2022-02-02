Итальянская звезда 80-х Орнелла Мути хочет стать гражданкой России и объяснила почему

Артистка уже собирает необходимые документы.

Знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути выразила желание стать гражданкой России.

О своем намерении артистка заявила в интервью ТАСС. По словам Мути, русскую культуру она считает частью собственной – бабушка и дедушка знаменитости по линии матери были родом из Санкт-Петербурга.

"Мне было бы приятно получить гражданство, потому что это часть моей культуры, связанной с мамой. Она умерла в этом году, и это стало бы подарком для нее", – объяснила Орнелла.

орнелла Мути / Getty Images

Актриса уже начала собирать необходимые документы и принялась за изучение русского языка:

"Понемногу я выучила кириллицу и что-то понимаю, но грамматика у вас сложная, и потом, когда учишь кириллицу, все равно путаешь буквы. Мне нужна практика, хорошо бы поехать на несколько месяцев в Россию", — сказала Мути.

Она также пожаловалась на "итальянскую бюрократию", из-за которой замедляется процесс сбора необходимых документов.

Звезда призналась в любви к России и сказала, что взаимность от россиян "наполняет ее радостью":

"Я люблю Россию и обожаю русский народ, и россияне мне отвечают взаимностью, я чувствую их любовь. Это мне дает море эмоций и наполняет радостью, потому что для любого актера награда – любовь публики", — заявила Мути.

Орнелла Мути и ее любимый Фабрис Керерве, имеющий бизнес в РФ / Getty Images

Отметим, что желание осесть в России Орнелла Мути выразила еще в 2016 году. Тогда она снялась в клипе российского артиста Александра Реввы, который рассказал, что Мути является резидентом Российской Федерации и готовит документы для получения гражданства. В том же году в СМИ появилась информация, что актриса переехала в Москву. Причиной якобы стала любовь артистки, за которой она и отправилась. Поговаривали, что Мути даже купила квартиру в российской столице.

Отметим, что многие помнят Орнеллу Мути по игре в лентах "Укрощение строптивого" и "Безумно влюбленный", где артистка сыграла с Адриано Челентано.

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