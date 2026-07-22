Орнелла Мути / © Associated Press

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Знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути подалась получать российское гражданство.

Об этом заявила дочь артистки — певица Найке Ривелли — одному из российских пропагандистских медиа. По ее словам, они с мамой уже подали заявление на получение гражданства РФ. Найке Ривелли утверждает, что у них «есть русские корни». Так что, мол, в России они будут «чувствовать себя как дома».

«Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома… У нас есть российские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своих семьи и друзей», — выдала Найке Ривелли.

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Орнелла Мути с дочерью / © Getty Images

Орнелла Мути собирается не только получить российский паспорт, но еще приобрести там жилье. По словам Найке Ривелли, они рассматривают покупку квартиры либо в Москве, либо в Санкт-Петербурге. Таким образом, итальянки не будут вынуждены оставаться в отеле во время визитов в РФ, а также смогут привозить в страну-агрессор и других родственников.

Отметим, Орнелла Мути, которую многие помнят по игре в лентах «Укрощение строптивого» и «Безумно влюбленный», уже давно славится своей ярой любовью к стране-агрессору России. Развязанная россиянами война в Украине не изменила ее взглядов. Она неоднократно посещала РФ и контактировала с кровавым диктатором Путиным. Кроме того, актриса и раньше заявляла о желании получить российское гражданство.

Кстати, за такую позицию ее критикуют и в Италии. В стране возмущаются, что пока РФ ведет на территории Украины войну, находится под санкциями, итальянская знаменитость так яро восхваляет Россию.

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