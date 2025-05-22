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Легендарний автор хітів, народний артист України Юрій Рибчинський 22 травня святкує день народження.

Ба більше, цьогоріч у поета особливий ювілей. Юрію Євгеновичу виповнюється 80 років. Журналістка ТСН.ua Анна Севастьянова поспілкувалася за лаштунками концерту «Мелодії Києва» в МЦКМ з його приятелем — співаком Павлом Зібровим — та дізналася, як народний артист проведе день народження.

Павло Зібров говорить, що вони родиною завітають додому до Юрія Рибчинського. У подарунок поет отримає від співака конверт із грошима. Виконавець зізнається, що вони довго ламали голову над тим, який же презент зробити. Павло Зібров дійшов висновку, що в Рибчинського вже все є, тож найкращий подарунок — це гроші, аби поет самостійно вирішив, що з ними зробити.

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«Ми йдемо додому до нього. Просто завітаємо. У нього буде „день відкритих дверей“. Подарунок буде конверт. Ми думали, що ж йому подарувати. Коли 80 років, то в квартирі вже тих картин, статуеток у нього там, що не знаєш куди дівати. Тому краще подарувати конверт — і тоді людина, може, поїде відпочити», — говорить артист.

Юрій Рибчинський

До речі, Павло Зібров також пригадав одну історію з їхньої молодості, коли Юрій Рибчинський випадково дізнався про свою алергію. Співак говорить, що сталося це в Одесі, куди вони приїхали з гастролями. Там Зіброва та Рибчинського пригостили морепродуктами. Як виявилося, поету не можна це їсти. Юрій Євгенович почервонів, у нього піднялася температура. Врешті, приїхали лікарі та надали поету першу медичну допомогу.

«Як гудили та гуляли — це ми розповідати не будемо, бо наші жінки почують. Були в Одесі на гастролях і нам подарували відро морепродуктів: і рапани, і раки. Він не знав, що в нього незасвоєння. Я дивлюся на нього, а він червоний такий! Він не розумів, що з ним. Температура, почало свербіти тіло. Я перелякався! У нього просто алергія на морепродукти була. Ми не знали, що робити, а йому на сцену виходити. Приїхав лікар, зробили укол, дали ліки, промивання зробили», — пригадав Зібров.

Нагадаємо, нещодавно співачка Настя Каменських відсвяткувала 37-річчя. Виконавиця вже показала, як зустріла день народження та з ким його провела.

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