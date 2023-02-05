Иван Дорн назвал себя "неидеальным украинцем" и извинился за скандальное интервью Юрию Дудю

Украинский певец Иван Дорн записал эмоциональное обращение к своим поклонникам, в котором чистосердечно извинился за все ошибки, совершенные в прошлом.

Речь идет о том, что после 2014 года Дорн продолжал ездить с концертами в Россию и делать коллаборации с российскими артистами. Кроме того, в 2017 Дорн дал скандальное интервью российскому журналисту Юрию Дудю. В частности, вторжение России на восток Украины артист тогда назвал "ссорой братских народов":

"Да, я неидеальный украинец. Вы об этом знаете. Недавно пересматривал Дудя, чтобы выяснить, насколько грубо я там звучу. Да, грубо. И это меня тоже научило многому. Поэтому извиняюсь за это. Также извиняюсь за то, что я сделал это только 5 лет после. Наверное, должно было пройти столько времени, чтобы все это признать, осмыслить, осознать. Знайте, что я с Украиной, я украинец. Я горжусь тем, что я украинец и всегда гордился", – сказал Дорн.

Отметим, что видео-рефлексия Ивана появилась в результате поста певицы Туча в Twitter, в котором она обвиняет певца в "толерировании русских". Речь идет о том, что на годовщину полномасштабного вторжения, 24 февраля, французская электронная группа dOP планировала выпустить винил. На нем есть запись трека с Иваном Дорном и ремикс от российского диджея Филиппа Горбачева.

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Трек с французской электронной группой dOP Иван Дорн записал в 2021 году и после утверждения песни к этому вопросу не возвращался. Группа dOP не сообщала Ивану Дорну о том, что на виниловой пластинке с его треком будет ремикс от российского диджея, как и о дате выпуска пластинки.

"Где-то летом 2021 года мы записали этот трек. И вот я узнал, что этот трек выходит вместе с ремиксом российского диджея Горбачева. Я не знал о дате релиза. О том, что Горбачев ремиксует – я об этом не знал. Тем не менее. Мы сейчас изменим дату. Я не могу, к сожалению, отменить этот выпуск. Ребята (dOP) утверждали это со своим музыкальным лейблом, они уже напечатали этот винил. Он выходит, просто не будет выходить 24-го. Поэтому извиняюсь за такие новости", – сказал Дорн.

Он также принес извинения за "все потенциальные траблы", которые могут возникнуть, потому что "в своей прошлой жизни" Дорн много сотрудничал с российскими деятелями, которых считал выдающимися.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Иван Дорн активно поддерживает Украину, донатит огромные суммы средств на помощь украинцам, рассказывает о полномасштабной войне, с которой к нам пришла страна-террористка россия.

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