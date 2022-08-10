Иван Дорн объяснил, почему после 2014-го выступал в России и при каких условиях готов поехать в РФ

В программе ЖВЛ Иван Дорн объяснил, зачем это делал. По его словам, он нес важный месседж своей аудитории:

"В 2013-14 годах как личность я понял, что мне нужно нести ответственность определенную перед своей аудиторией. Быть сознательным артистом. Быть честным. Быть прозрачным. Поэтому адекватных среди моей аудитории – это большинство", — сказал Иван.

Откровенный эксклюзив с Иваном Дорном: Почему так долго молчал о своей семье

После 24 февраля Дорн попал в список 50 украинских деятелей культуры, которым запрещен въезд в Россию. Хотя ехать туда он сам не собирался. Также Дорн объяснил, при каких условиях он лично будет готов приехать в Россию:

"Должна власть измениться. Они должны извиниться перед нашей страной. Вернуть географические наши позиции. Они должны признать нас как независимую страну. А до этого – нет. Потому что уважения нет", — отметил Дорн.

Также Иван рассказал, как реагирует на слухи, которые о нем распускают СМИ:

"Такое у меня происходит с 2014 года. Просто, когда я перестал говорить о своей интимной жизни, о своей семье, ничего вообще о себе не говорил, чисто музыка, с тех пор начало происходить такое. Люди рожали такие слухи обо мне. Я за эти годы уже научился не реагировать на это. Мне абсолютно все равно. Я вообще не буду тратить время на оправдывание", — откровенно поделился Дорн.

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