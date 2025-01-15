Иван Дорн оскандалился за границей: назвался "беженцем" и выступал на вечеринке россиян

Певец Иван Дорн, который с начала полномасштабной войны находится за границей и не возвращается в Украину, в очередной раз оскандалился.

В этот раз артист принял участие в вечеринке, организаторами которой были так называемые "хорошие россияне". Мероприятие состоялось в Берлине, Германия, а его инициатором выступил российский режиссер Кирилл Серебренников, который считается оппозиционером. Он хоть и осудил войну, но призывал помогать семьям оккупантов. Также режиссер прославляет российскую культуру.

Иван Дорн выступил за границей на вечеринке россиян

В частности, на вечеринке выступило немало россиян, среди них Чулпан Хаматова, Варвара Шмыкова, Никита Кукушкин, Гоша Кудренко, Никитой Еленевой и многие другие. Все они считаются так называемыми "хорошими россиянами", ведь осудили войну в Украине, однако это им не мешает продвигать российскую культуру за границей, а иногда и пропаганду. Кстати, со сцены также чтили память актрисы из РФ Евгении Добровольской, которая умерла 10 января. К слову, артистка незаконно посещала оккупированный Россией Крым и работала там.

Иван Дорн выступил за границей на вечеринке россиян

Сам Иван Дорн выступал на сцене. Компанию ему составили россияне Гоша Кудренко и Никита Еленевый, с которыми артист демонстрировал плакаты с надписями "беженец", "изгнанник", "иностранец". Впрочем, во время мероприятия Дорн все же общался на украинском, а в конце своего перформанса заявил: "Пусть мы победим".

Иван Дорн выступил за границей на вечеринке россиян

Иван Дорн выступил за границей на вечеринке россиян

Позиция Ивана Дорна по поводу войны – что известно

До полномасштабного российского вторжения артист часто бывал в России, где активно работал. После 24 февраля 2022 года певец осудил войну и даже некоторое время в фотоблоге рассказывал о преступлениях оккупантов. Однако впоследствии прекратил это делать.

Сейчас он с семьей живет за границей. В Украину певец возвращаться не торопится, потому что, мол, боится, что не сможет уехать из-за действия военного положения. За границей Иван Дорн неоднократно попадал в скандалы из-за выступлений для россиян. Правда, у его райдера есть один пункт. Чтобы заказать выступление Дорна, россияне должны придерживаться нейтральной позиции относительно войны или не поддерживать ее, или не устраивать провокаций.

Читайте также: