Иван Дорн озвучил свою политическую позицию российской журналистке

Артист признался, что не считает украинский язык своим родным.

Певец Иван Дорн, гастролирующий в РФ, заявил, что он украинский артист даже несмотря на то, что у него нет украинских корней.

Об этом он рассказал в интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой. Также исполнитель отметил, что он не относит себя к политике. По его мнению, именно поэтому ему удается сохранять хорошее отношение к себе и в Украине, и в России во время войны.

"Я украинец и всё. Это не вопрос кровей. И даже не ДНК. Ну, то есть не генетических каких-то историй. А этники, которой ты насыщаешься, культурой, которой ты насыщаешься. Менталитет, все это приобретаешь здесь и становишься украинцем. Музыка больше, чем политика, искусство больше чем политика. Она не имеет границ, соответственно", – отметил он.

Иван Дорн / instagram.com/dorn_ivan

Дорн добавил, что если и искать в нем что-нибудь политическое, то его задача – расширять украинскую культуру за рубежом.

"Распространять ее везде где только можно. Вот это моя позиция. И моя страна должна знать, что те, кто имеют ко мне претензии какие-то, что я в первую очередь украинским артистом являюсь заграницей. И говорю об этом. И мне не кажется, что распространение украинской культуры, которой я пропитан и насыщен и которую я несу, хочешь или не хочешь, вызывает у других стран агрессию к моей стране. Я не считаю, что посредством моих выступлений заграницей это ну как бы вызывает агрессию к моей стране", – рассказал звезда.

instagram.com/dorn_ivan

Впрочем, Иван признался, что не считает украинский язык своим родным. Певец отметил, что хочет больше писать композиций на украинском, но пока ему это не удается из-за языкового барьера. Артист объяснил это тем, что государственный язык он начал изучать только в 5 классе, хотя и рос в Киевской области.

"Вот как-то образовалась такая атмосфера в Славутиче русскоязычности. Школа у меня была русскоязычная. У меня была русская литература, русский язык. Сейчас этого невозможно представить в нашей стране. Такого уже давно нет. Но тогда было так и просто, потому что я вырастал вот в таком ну такой русскоязычной оболочке, получилось, что это не мой родной язык, хотя я вырос в Украине. Раньше было очень сложно услышать украинский язык на улице. Теперь он стал везде", – добавил он.

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