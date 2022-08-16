Украинский певец Иван Дорн пожертвовал почти полмиллиона гривен на помощь украинцам.

К слову, исполнитель перевел в благотворительный фонд Маши Ефросининой деньги, которые он собрал во время тура по девяти странам мира.

Впрочем, сам Дорн решил это не афишировать. Соответствующее сообщение появилось на официальной странице фонда Маши в Instagram.

К слову, уже известно, на что потратили пожертвование Ивана Дорна. В частности, донат исполнителя закрыл сразу несколько разных гуманитарных запросов в разных регионах Украины.

Иван Дорн / Фото: instagram.com/dorn_ivan

"Лекарства по запросам поехали в Запорожье и Ивано-Франковск, одежда и обувь – в Чернигов, гигиенические средства – в Харьковскую, Черкасскую, Днепропетровскую области. Продукты отправили во Львовскую и Черниговскую области, а хозяйственные товары – в Черниговскую и Киевскую. Также были куплены обогреватели для дома-интерната, который сейчас строится в Мукачево", – говорится в сообщении.

Напомним, Иван Дорн не в первый раз делает щедрые пожертвования для помощи украинцам. Ранее исполнитель перевел благотворительному фонду миллион гривен собственных средств.

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