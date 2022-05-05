Иван Дорн признался, при каком условии снова поедет в Москву

Украинский певец Иван Дорн, как и ряд других украинских артистов, попал в российский "черный список".

Теперь исполнителю запрещен въезд в страну-агрессор на 50 лет.

Знаменитость отреагировал на такое решение. В интервью ICTV он отметил, что все же планирует еще выступать в Москве, однако добавил, что это произойдет тогда, когда она будет "под украинским флагом".

"Может приедем тогда, когда Москва будет под украинским флагом. Начнем с Краснодарского края – заберем его обратно, Таганрог и все остальное, а потом до Москвы дойдем, поставим флаг. Скажем: "Нам не нужно к вам ездить, теперь вы к нам будете ездить", – отметил певец.

Также знаменитость поделился, что сейчас находится в Эстонии. Звезда организует благотворительные концерты в Европе, а также планирует поездку в США. Как отметил Дорн, все собранные деньги певец отдаст на помощь Украине.

"Мои личные средства почти закончились, потому что я регулярно отдаю деньги на помощь друзьям, которые сейчас в ВСУ или в терробороне, или людям, нуждающимся в помощи первой необходимости", — добавил он.

Напомним, режиссер и ведущий тревел-проекта "Орел и Решка" Евгений Синельников рассказал, что ему неоднократно поступали угрозы из России. Он не рассказывает, где сейчас находится вместе со своей семьей в соображениях безопасности и имеет на то серьезные причины.

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