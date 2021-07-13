Иван Дорн в Каннах появился в футболке с украинским мотивом с российской делегацией

Артист представил ленту "Петровы в гриппе".
Певец и актер Иван Дорн приехал на Каннский кинофестиваль в составе российской делегации.
Там он представил ленту со своим участием режиссера Кирилла Серебренникова под названием "Петровы в гриппе". На красной дорожке Дорн позировал в белых брюках и футболке с украинским мотивом с надписью "Galya Carries Water", что переводится как "Несе Галя воду".
В Канны Дорн приехал со своей женой Анастасией Новиковой, и хотя сама женщина на дорожке появиться не могла, она наделала много фотографий с мероприятия. Ими избранница певца поделилась в Instagram.
Отметим, что самого российского режиссера Кирилла Серебренникова на презентации собственной ленты не было, поскольку он не может покидать территорию РФ.
Режиссера в августе 2017 года задержали в Москве по делу о мошенничестве. Его задержали по подозрению в организации хищения не менее 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекту "Платформа".
В июне 2020-го режиссер был признан виновным в хищении бюджетных средств.