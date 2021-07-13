Иван Дорн в Каннах появился в футболке с украинским мотивом с российской делегацией

Иван Дорн в Каннах появился в футболке с украинским мотивом с российской делегацией

Артист представил ленту "Петровы в гриппе".

Певец и актер Иван Дорн приехал на Каннский кинофестиваль в составе российской делегации.

Там он представил ленту со своим участием режиссера Кирилла Серебренникова под названием "Петровы в гриппе". На красной дорожке Дорн позировал в белых брюках и футболке с украинским мотивом с надписью "Galya Carries Water", что переводится как "Несе Галя воду".

Getty Images

В Канны Дорн приехал со своей женой Анастасией Новиковой, и хотя сама женщина на дорожке появиться не могла, она наделала много фотографий с мероприятия. Ими избранница певца поделилась в Instagram.

Жена Ивана Дорна / instagram.com/nastya_novikova

Жена Ивана Дорна / instagram.com/nastya_novikova

Иван Дорн с женой / instagram.com/dorn_ivan

Иван Дорн с женой / instagram.com/dorn_ivan

Отметим, что самого российского режиссера Кирилла Серебренникова на презентации собственной ленты не было, поскольку он не может покидать территорию РФ.

Режиссера в августе 2017 года задержали в Москве по делу о мошенничестве. Его задержали по подозрению в организации хищения не менее 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекту "Платформа".

В июне 2020-го режиссер был признан виновным в хищении бюджетных средств.

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