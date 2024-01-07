Иван Дорн во время войны в Украине развлекал россиян на Бали в новогоднюю ночь

Более того, исполнитель выступил в заведении, что принадлежит российскому бизнесмену.

Певец Иван Дорн попал в скандал, выступив на Бали перед россиянами в новогоднюю ночь.

О том, что исполнитель планирует дать концерт там, стало известно еще в конце осени 2023 года. Тогда в русскоговорящем сегменте активно начали рекламировать событие. Анонс выступления Дорна делал российский блогер Алексей Купин, который проживает на Бали. Россиянин в Instagram-stories публиковал пост, где на русском языке сообщалось, что Иван Дорн выступит 31 декабря в Klapa Beach Club Uluwatu. Что интересно, заведение тоже принадлежит россиянину. Его владельцем является российский бизнесмен Николай Нечунаев.

Анонс концерта Ивана Дорна / Фото: из соцсетей

Реклама выступления Ивана Дорна делалась на русском языке, а в комментариях многие россияне радовались событию и отметили, что охотно посетили бы концерт.

Анонс концерта Ивана Дорна / Фото: из соцсетей

Впоследствии стало известно, что музыкант, несмотря на войну в Украине, развлекал в новогоднюю ночь россиян. Присутствовавшие на концерте зрители публиковали оттуда фото и видео. Правда, им было не по душе шоу Дорна. Они возмущались тем, что артист пел под фонограмму.

Концерт Ивана Дорна / Фото: из соцсетей

О развязанной Россией войне в Украине и о ежедневных обстрелах оккупантами украинских городов и поселков Иван Дорн не сказал ни слова.

Напомним, Иван Дорн до начала полномасштабной войны активно ездил с концертами в страну-агрессор. После начала российского вторжения музыкант разорвал все связи с РФ и начал говорить о войне в Украине, за что ему запретили въезд в Россию. В настоящее время Дорн находится за границей. Недавно артист анонсировал выход русскоязычного альбома, который готовил до полномасштабной войны, однако отказался выпускать. Впрочем, планы Дорна изменились.

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