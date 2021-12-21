Иван Дорн впервые рассказал, как "завоевывал" свою жену: "Я ее полюбил, а она меня нет"

Иван Дорн впервые рассказал, как "завоевывал" свою жену: "Я ее полюбил, а она меня нет"

Звезда признался, как познакомился со своей возлюбленной.

Певец Иван Дорн не часто рассказывает о своей личной жизни.

Впрочем, артист в последнее время все чаще говорит о своей жене Анастасии Новиковой. В интервью на YouTube-канале "Скажи Гордеевой" исполнитель поделился историей знакомства с любимой. Как оказалось, они учились в одной школе.

"Мы учились в параллельных классах, но все равно знали друг друга. Но так, чтобы общаться – нет. В восьмом классе мы вместе оказались в одной школе. И так уже до одиннадцатого", – поделился Дорн.

Иван Дорн с женой / instagram.com/dorn_ivan

Впрочем, в школе они даже не думали, что будут вместе. Парочка начала встречаться уже после первого курса. И, как оказалось, Ивану пришлось "завоевывать" Анастасию, ведь он ее полюбил, а она его – нет.

"Мы начали встречаться уже после первого курса. Ну вот. И я влюбился. А она – нет. То есть мне нужно было завоевать ее", — рассказал Дорн.

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