Иван Дорн впервые снял свою жену в новом клипе на кавер-версию хита "Океана Эльзы"

Артист вместе с ROZHDEN создали новое звучание песни "Сьогодні".

Известный артист Иван Дорн представил новый клип.

Так, артист выпустил кавер-версию хита "Сьогодні" группы "Океан Эльзы". Новое звучание песни звезда создал вместе с саунд-продюсером ROZHDEN. По их словам, "Тебе нема сьогодні" – лирическое переосмысление песни через 20 лет.

"В ночь перед встречей с Иваном мне приснился сон, где он поёт песню Святослава и его команды. Мне показалась эта мысль, мягко говоря, необычной…Прослушивая наутро мой любимый альбом "ОЕ", я почувствовал что-то присущее Дорну в песне "Сьогодні". Дальше - больше. Я обсудил с ним мою идею и удивился реакции – это была авантюра, на которую мы пошли вместе. На протяжении всей работы нам что-то помогало: в идеях текста, ритма, в записи виолончели... Эта песня связывает нас любовь к музыке, которая формировала наши вкусы к жизни", – поделился ROZHDEN.

Команда хотела несколько иначе раскрыть потенциал этой песни, потому добавила другой припев.

Интересно, что в клипе Дорн впервые снял свою жену Анастасию. Впервые за 14 общих лет пара сделала шаг в публичность.

Иван Дорн с женой / Пресс-служба Ивана Дорна

Режиссером видео стала дизайнер Юлия Паскаль.

"Когда Юля принесла мне идею клипа, мы поняли, что такую трогательную и глубокую историю можно показать в кадре по-настоящему только с любимым человеком. Мы с Настей всегда считали, что личное должно оставаться личным и не хотели лишнего внимания. Но теперь мы готовы к этому вниманию как два человека со своими индивидуальными мирами", – поделился артист.

Иван Дорн с женой / Пресс-служба Ивана Дорна

К слову, слушателям пришлись по душе и клип, и кавер.

Как это мило, снять клип с женой – это очень чувственно и искренне

Желаем видеть вашу девочку почаще! Она красавица! Песня и клип в самое сердце, что нам близко

Нежно, чувственно, до глубины души. Спасибо за атмосферу любви и гармонии

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