Иван Дорн впервые снялся с женой в фотосессии и рассказал о новой квартире в Киеве

Иван Дорн впервые снялся с женой в фотосессии и рассказал о новой квартире в Киеве

Артист перестал скрывать личную жизнь.

Певец Иван Дорн в удовольствие фанам нарушил свое золотое правило – не пускать никого в личную жизнь.

Недавно исполнитель снял свою жену Анастасию Новикову в видео на кавер группы "Океан Эльзы" "Сьогодні". Теперь артист впервые снялся с любимой в семейной фотосессии. Супруги позировали для украинского Vogue.

Иван Дорн с женой / vogue.ua

Черно-белый фотосет получился достаточно атмосферным. В нем Иван и Настя обнимаются и танцуют вместе.

Иван Дорн с женой / vogue.ua

Иван Дорн с женой / vogue.ua

Во время интервью пара рассказала о своей новой квартире в Киеве, дизайном которой в течение трех лет занималась Анастасия. По специальности Новикова – дизайнер интерьера.

Иван Дорн с женой / vogue.ua

"Дом 1912 года, высокие потолки, пол елкой, 200-летний мраморный камин в стиле эпохи Людовика XV – моя мечта!" – рассказала о жилье Настя.

Также Новикова поделилась, что у них с мужем было условие – не афишировать личную жизнь, так избраннице звезды было легче.

"Это очень тяжело, когда ты под прицелом, к тебе изначально отношение другое. Мне не хотелось, чтобы меня воспринимали только как жену Ивана, ассоциировали с ним, – поэтому проще было оставаться в тени, чтобы никто вообще не знал, что он мой муж. В садике дети были под моей фамилией – для всех я оставалась обычной мамой, а не женой Дорна. Так проще: меньше внимания, никаких ожиданий", — объяснила Настя.

По словам Дорна, теперь они с женой иначе относятся к публичности: "Просто мы немного по-другому стали относиться к этому. Понимаем, что семью не скрыть", — сказал Иван.

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