Иван Дорн заявил, что многие россияне считают, что Украина – часть России

Также звезда прокомментировал свои гастроли в РФ.

Певец Иван Дорн решил прокомментировать сложившуюся политическую ситуацию между Украиной и Россией.

В интервью на YouTube-канале "В гостях у Гордона" певец рассказал, что воспринимает войну между странами, как "полный п**дец". Звезда признался, что до сих пор не может поверить, что Украина осталась без Крыма и потеряла территории Донецкой и Луганской областей.

Иван Дорн и Дмитрий Гордон / instagram.com/dorn_ivan

"У меня до сих пор не укладывается в голове, что мы после всех событий остаемся без части Донецкой области, Луганской области, без Крыма, то, что на Донбассе военный конфликт, и то, что между Украиной и Россией война... Это полный п**дец", – ответил музыкант.

Впрочем, Дорн все же ездит с выступлениями в Россию. Он говорит, что просто делится своей музыкой со всеми, кто этого желает.

"Я артист. Для меня музыка – жизнь. И я делюсь ею со всеми, кто этого хочет. Это главное для меня и даже для тех, кто меня совсем не воспринимает", – объяснил свою позицию музыкант.

Иван Дорн / instagram.com/dorn_ivan

Также исполнитель рассказал, что россияне не считают, что Россия – страна-агрессор. Некоторые вообще убеждены, что Украина – это часть России.

"У них нет агрессии. Они все сожалеют, что так произошло у нас... Они понимают. И в то же время не понимают. Далеко не все понимают, что происходит у нас. Потому что есть люди, которые считают, что Россия и Украина – это то же самое. И таких очень много. И что мы должны быть частью России", – сказал Дорн.

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