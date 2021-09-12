Иван Люленов о переезде из Молдовы в Киев: "Я так сделал ради Яны"

Иван Люленов о переезде из Молдовы в Киев: "Я так сделал ради Яны"

Артист родом из села Стояновка.

Юморист и участник "Танцев со звездами" Иван Люленов рассказал, почему решил переехать из Молдовы в Украину.

В программе "Світське життя" звезда рассказал, что в Украине намного больше работы для творческих людей, а в Молдове его бы просто не поняли. Отметим, что артист родом из села Стояновка.

"Я переехал ради Яны. Вот она позвонила и сказала, чтобы я переезжал ради "Танцев" и нашей победы. Поэтому я взял и приехал. Шучу! На самом деле в Молдове мало творческой работы. Денег мало, звезд мало", — с улыбкой рассказал знаменитость .

Кроме этого, артист признается, пока у него нет девушки и он "открыт для предложений".

Напомним, недавно в программе "Світське життя" член жюри шоу "Танцы со звездами" Макс Чмерковский признался, что его 4-летний сын занимается танцами. Мальчик достигает значительных результатов.

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