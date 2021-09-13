Иван Люленов о вылете из "Танцев со звездами": "Я самый х*евый партнер из всех, кто был у Яны"

Иван Люленов о вылете из "Танцев со звездами": "Я самый х*евый партнер из всех, кто был у Яны"

Артист не скрывает, что очень расстроился из-за вылета из шоу.

На канале 1+1 отгремел второй прямой эфир главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами".

И по результатам зрительского голосования и баллов членов жюри первыми шоу покинули звезда "Лиги смеха" Иван Люленов и танцовщица Яна Цибульская. Актер настолько не ожидал вылета, что от растерянности на паркете только смог сказать: "Спасибо всем большое".

Яна Цибульская и Иван Люленов / instagram.com/tanci1plus1

Сегодня в сторис своей страницы в Instagram Люленов разговорился и признался, что очень расстроился из-за своего вылета.

"Очень расстроился, что вылетел. Это было неожиданно, это было неприятно. Сейчас только понимаю, что произошло. Несправедливо считаю, непонятно почему", — сказал Иван.

По его мнению, были более слабые участники, однако их имен он называть не стал. Также Люленов отметил, что ему очень обидно за свою партнершу Яну Цибульскую. Он назвал себя плохим партнером, поскольку впервые за всю историю участия в шоу Цибульская вылетела первой.

Яна Цибульская и Иван Люленов / instagram.com/tanci1plus1

"Я даже не думал, что вылечу. Очень обидно за партнершу, за Яну. Я считаю, что она лучшая из танцовщиц в этом сезоне. Обидно. Получается, что я самый х*евый партнер из всех, кто был у Яны", — сказал Иван.

Напомним, что во время первого прямого эфира Яна Цибульская призналась, что в ее отношениях с мужем, тоже хореографом Дмитрием Жуком произошел разлад. Любимый попросил у Яны сделать паузу.

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