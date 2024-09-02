Иван Люленов откровенно рассказал о ссорах с возлюбленной и какой последний романтический поступок для нее делал

Молдавский актер и юморист Иван Люленов откровенно рассказал о ссорах с возлюбленной, украинской танцовщицей Елизаветой Кравченко, и вспомнил последний романтический поступок, который для нее сделал.

Комик признался, что у них, как и у любой другой пары, бывают конфликты. Обычно первый шаг на примирение делает именно Люленов. По словам юмориста, мужчина должен брать на себя ответственность и иногда уступить возлюбленной.

"Ты же парень, ты не можешь говорить: "Ты виновата". Это не хорошо. Поэтому ты берешь ответственность на себя всегда: в отношениях, в быту. Иногда ты виноват, потому что так надо. Это такая игра", — рассказал юморист. в комментарии "Люкс ФМ".

Иван Люленов с девушкой / Фото: instagram.com/ivanliulenov

Также шоумен вспомнил последний романтический поступок, который сделал для возлюбленной. Иван Люленов свозил избранницу в Одессу, где она медитировала, встречала рассветы и отдыхала от рутины.

"Я свозил ее в Одессу. Она хотела очень. У нее был список, что она хочет успеть до конца лета. Она написала, что поехать в Одессу на море, встретить рассвет, потанцевать, помедитировать. Вот я отвез ее", — поделился шоумен .

Иван Люленов с девушкой / Фото: instagram.com/ivanliulenov

Правда, Иван Люленов провел с Елизаветой всего один день и оставил ее с подругами, а сам отправился к родным в Молдову. Как говорит юморист, он не любит море, однако его возлюбленная отлично провела время и без него.

"Я был в Молдове, потому что я не очень люблю море. Она там была с подругами. Я был с ней один день, она там помедитировала, потанцевала, фотографировалась. Я был в Молдове и забрал ее на обратном пути, мы поели, погуляли немного ", – добавил юморист.

Иван Люленов с девушкой / Фото: instagram.com/ivanliulenov

Напомним, ранее Иван Люленов рассказывал, планирует ли получать украинское гражданство. Также шоумен признался, почему не уезжает из Украины во время полномасштабной войны, хотя у него есть такая возможность.

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