Иван Люленов впервые назвал причину расставания после трех лет романа: "У меня этого не было"

Иван Люленов

Юморист и певец Иван Люленов впервые прокомментировал свое неожиданное расставание с известной танцовщицей Елизаветой.

Так, пара сообщила о разрыве еще в июне. Иван с избранницей были в отношениях в течение трех лет. Во время совместного заявления они сообщили, что отпускают друг друга на мирной дружеской ноте. Однако больше подробностей бывшие не рассказывали. И только со временем Люленов решился приоткрыть завесу, что же стало причиной такого шага.

В интервью "Ближе к звездам" музыкант признался, что расставание произошло из-за угасания чувств. Иван отметил, что не смог больше дарить любовь, ведь не чувствовал ее внутри. Поэтому сейчас он это осознал и работает над налаживанием внутреннего состояния.

Иван Люленов и Елизавета

"Мне показалось, что лучше публично (заявить о расставании — прим. ред.), чем люди бы свои догадки бросали. Это сложно. Надо это пережить, что мне, что ей. Я услышал одно выражение: "Очень бойтесь человека, который голый и предлагает вам рубашку". Чтобы кого-то любить, надо иметь любовь внутри. Думаю, у меня этого не было. Надо полюбить себя, наполнить любовью, думать о внутреннем состоянии. Тогда есть шанс, что у тебя что-то будет", — откровенно заявил певец.

Люленов говорит, что в будущем все же готов создавать семью. А вот в качестве примера чувств берет своих бабушку и дедушку.

"Концепция семьи мне нравится. Считаю, это круто. У меня был дед и бабушка, которые своим "магнитом" притягивали. Мечтаю стать дедом с гитарой, который будет всех собирать", — добавил артист.

