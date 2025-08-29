Ivan Navi прокомментировал участие в скандальном концерте под Киевом в день массированного обстрела

Ivan Navi / © instagram.com/ivan_naviofficial

Украинский певец Ivan Navi прокомментировал свое участие в скандальном концерте в Софиевской Борщаговке в день массированного обстрела Киева.

Исполнитель говорит, что украинцам сейчас приходится жить в ужасных реалиях войны. Враг постоянно обстреливает Украину и вызывает своими действиями трагедии. Ivan Navi говорит, что понимает всю триггерность выступления на концерте, однако, по его словам, он как артист взвешивал все за и против. Мероприятие было благотворительным и там собирали средства на восстановление палат в киевском военном госпитале. Поэтому Ivan Navi согласился выступать.

"К сожалению, мы живем в тотальной трагедии, когда атаки на наши города все чаще и масштабнее. Я понимаю триггерность этого концерта, ведь, как и все артисты, постоянно взвешиваешь, а что сейчас будет важнее в этой ситуации. И этот выбор будет тяжелым вплоть до окончания войны. Не снимаю с себя ответственность за участие и прошу прощения у всех, кого это задело", — прокомментировал артист.

Ivan Navi извинился за свое выступление на концерте, но при этом добавил, что надеется, что кому-то это мероприятие помогло отвлечься от ужасного обстрела и реалий войны.

