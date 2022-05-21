Ivan NAVI выпустил атмосферное mood video, снятое до войны: "До слез и мурашек"

Украинский певец Ivan NAVI выпустил новую композицию под названием "Пишу тобі листа" и атмосферное mood video на нее.

Эта песня была написана за несколько месяцев до войны. Как признался Иван, 4 марта должен был быть ее релиз вместе с новым альбомом. Но к тому времени для всех музыку заменили сирены по всей Украине и плач тех, кто терял каждую минуту дома, родных, покой и прошлую жизнь.

"Эта песня о письме себе из будущего. О том, что мы все повзрослели, столько всего прошли, но несмотря на войну стараемся жить дальше, искать в каждом моменте маленькие радости, которые поддерживают пока мы делаем все возможное и невозможное, чтобы приблизить день нашей победы. Это письмо – поддержка, письмо – напоминание о важном. Письмо, в котором есть смыслы, резонирующие теперь уже по-новому", — прокомментировал премьеру артист.

Песню "Пишу тобі листа" написал Андрей Осадчук, автор еще одной лирической песни Ivan NAVI — "Коли нема тебе". Режиссером видео стал Владимир Шурубура.

Поклонники Ivan NAVI признались, что этот трек нашел отклик в их сердцах: "Мурашки по коже от песни! Я уже ее выучила на память, потому что играет на повторе без остановки!", "До слез", "Иван, она такая душевная, до щемления в сердце. Думаю, когда ты ее записывал, был у нее один содержательный посыл, – после 24.02.2022 совсем другой. А то, как звучит твой голос здесь, – такой бархатный, нежный".

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