Ивана Клименко обвинили в сотрудничестве с россиянами во время войны: продюсер ответил

Украинского продюсера Ивана Клименко неожиданно обвинили в сотрудничестве с российскими артистами во время полномасштабной войны в Украине.

Такое обвинение выдвинул ведущий "ISLND TV" Сергей Иванов. В частности, он утверждает, что во время войны Клименко продавал треки российской певице Юлиане Карауловой. Продюсер отреагировал на обвинения Иванова. Клименко отметил, что это ложь и привел доказательства.

Сергей Иванов / Фото: скриншот с видео

"Сергей Иванов снял новое видео для "ISLND TV", в котором называет меня "коллаборантом", где утверждает, что я после начала полномасштабного вторжения пишу песни для российских артистов. Это не является правдой, это очередная клевета и фейк с его стороны", – прокомментировал Клименко.

Продюсер отметил, что песни, о которых рассказывает Сергей Иванов, были проданы российской певице еще в 2015 году. Впрочем, артисты не сразу выпускают композиции, как это было с Карауловой, трек которой вышел в мае 2022 года, хотя она его приобрела еще в 2015-м.

Доказательство того, что песня Ивана Клименко была продана россиянке в 2015 году / Фото: instagram.com/vanek.klymenko

"Песня "7 запятих" для Юлианы Карауловой, которая вышла 11 мая 2022 года, о которой рассказывает Иванов, была написана более девяти лет назад и продана в 2015 году. Так часто бывает, что артист, приобретя песню, выпускает ее через пять или даже восемь лет, как это было в данном конкретном случае. Также могу предоставить доказательства и подтверждения к любой песни, где я являюсь автором", — отметил продюсер.

Клименко признал, что задолго до начала полномасштабной войны действительно были случаи, когда он продавал песни российским артистам. Впрочем, после 24 февраля 2022 года продюсер отрекся от всего российского. Также Клименко перестал писать песни на русском и полностью перешел на украинский язык.

Иван Клименко / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Да, я признаю, что в прошлом (задолго до полномасштабного вторжения), к сожалению, я участвовал в соавторстве песен для артистов страны-оккупанта, за что мне стыдно и за что я прошу прощения перед обществом. Да, ошибался, понимаю! Но у меня не было никакого сотрудничества с начала полномасштабного вторжения с каким-либо российским артистом. Лично я давно перешел на общение исключительно на украинском языке и уже давно дал себе обещание никогда больше не писать песен на русском языке и не работать с артистами страны-агрессора", – добавил Клименко.

Напомним, недавно вокруг певицы Кристины Соловий разгорелся скандал, что ее песни якобы доступны на российских платформах. Исполнительница прокомментировала, как это произошло и почему россияне незаконно распространяют ее треки.

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