Иванна Онуфрийчук поздравила мужа с годовщиной брака сказочными фото со свадьбы

Ведущая шоу "Танці з зірками" Иванна Онуфрийчук вместе со своим мужем, бизнесменом Алмазом отметила годовщину супружеской жизни.

О празднике в семье Иванна рассказала на своей странице в Instagram. По случаю годовщины Онуфрийчук поделилась романтическими фото с их свадьбы и адресовала любимому теплые слова:

"Год, как мы официально стали семьей. Это не так много, но за это время мы оба поняли, какая же непростая работа — строить крепкую семью. Мы научились договариваться, быть честными, ставить в приоритет наши чувства, и еще больше ценить и беречь друг друга. И хоть впереди у нас еще много работы, но я знаю, что встретила самого заботливого, самого доброго и романтичного мужчину", — написала Иванна.

Иванна Онуфрийчук с мужем / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Ведущая также указала дату их свадьбы: 11.11.2021, как известно, 11 ноября стало и для Украины исторической датой – датой освобождения Херсона от российских оккупантов.

Напоследок Онуфрийчук пожелала каждой девушке встретить своего любимого: "Я искренне желаю каждой девушке встретить, дождаться своего любимого и быть с ним самой счастливой. Каждая из нас заслуживает быть рядом с настоящим мужчиной", — написала Иванна.

Иванна Онуфрийчук с мужем / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Иванна Онуфрийчук с мужем / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

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