Иванна Онуфрийчук беременна первенцем и показала большой округлый животик

Украинская ведущая Иванна Онуфрийчук сообщила радостную новость, что беременна первенцем.

О предстоящем пополнении в семье знаменитость рассказала в Instagram. Иванна опубликовала кадры, на которых позирует вместе с мужем, бизнесменом Алмазом. Ведущая продемонстрировала немалый беременный животик.

Иванна Онуфрийчук беременна / Фото: viva.ua

"Наша величайшая мечта, которая осуществляется, и наполняет светом новую страницу нашей истории", — поделилась ведущая.

Иванна Онуфрийчук также дала интервью Viva! и снялась с мужем в фотосессии. Знаменитость поделилась, что они с возлюбленным очень счастливы, что вскоре станут родителями.

Иванна Онуфрийчук беременна / Фото: viva.ua

"Мы с мужем невероятно счастливы, ведь это была наша мечта — стать родителями. И уже сейчас, хоть ребенок еще не родился, я чувствую тесную связь с ним", — поделилась Иванна.

Ведущая рассказала, что к беременности они с возлюбленным тщательно готовятся. В частности, супруги ходили на обследование к медикам, лечили определенные проблемы и полностью отказались от вредных привычек. Также влюбленные принимали специальные витамины.

Иванна Онуфрийчук беременна / Фото: viva.ua

"Мы с мужем осознавали, что нам не по 20 лет, поэтому нужно проверить состояние репродуктивного здоровья, потому что оно не может быть всегда супер качественным и ждать, пока нам вздумается забеременеть. На этапе обследований стало понятно, что его нужно улучшать. Поэтому мы принимали специальные витамины и отказались от вредных привычек", – поделилась ведущая.

Также Иванна Онуфрийчук рассказала, кардинально ли изменилась ее жизнь после того, как она забеременела. Ведущая была убеждена, что именно так все произойдет. Впрочем, Иванна продолжала заниматься своими делами, ходила на разные встречи и работала над проектами.

Иванна Онуфрийчук беременна / Фото: viva.ua

"К счастью, течение моей беременности позволяет мне продолжать жить активно и заниматься тем, что я люблю. Поэтому не изменилось почти ничего, кроме того, что теперь на всех встречах и мероприятиях мы с малышом вдвоем", — добавила знаменитость.

Кстати, у Иванны были некоторые страхи касательно беременности. В частности, она переживала, что не набирает достаточно веса. Кроме того, ведущая слышала разные истории о беременности: и положительные, и негативные. Впрочем, Онуфрийчук перестала реагировать на подобные рассказы, а доверилась врачам и собственным ощущениям.

Иванна Онуфрийчук беременна / Фото: viva.ua

"Вокруг меня много людей и все рассказывают разные истории, делятся своим опытом, в том числе негативным. Я, например, очень волновалась, почему не поправляюсь. У меня начал расти живот только на пятом месяце. Я знаю, что беременные должны набрать определенное количество килограммов в тот или иной месяц, становлюсь на весы — а там никаких изменений. Конечно, я начала переживать", — поделилась Иванна.

Иванна Онуфрийчук беременна / Фото: viva.ua

Напомним, появления первенца также ждут Евгений Кот и Наталья Татаринцева. Недавно жена танцора рассказала, сколько кило набрала во время беременности.

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