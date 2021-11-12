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Иванна Онуфрийчук без макияжа произвела фурор фигурой в купальнике

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Иванна Онуфрийчук без макияжа произвела фурор фигурой в купальнике

Иванна Онуфрийчук / instagram.com/ivannaonufriichuk

Ведущая показала, как отдыхала в Швейцарии.

Ведущая "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук ошеломила поклонников своей фигурой.

Так, в фотоблоге знаменитость разместила пикантное видео, на котором появилась в купальнике. В ролике модель плавает в бассейне на фоне швейцарских гор. Именно в Швейцарии живет муж актрисы, поэтому после прямых эфиров танцевального шоу она летает к любимому.

В посте Онуфрийчук призналась, что мечтает об отдыхе телом и душой. Со своей стороны, фаны написали в комментариях, что телезвезда выглядит роскошно.

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