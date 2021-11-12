Иванна Онуфрийчук без макияжа произвела фурор фигурой в купальнике

Ведущая показала, как отдыхала в Швейцарии.
Ведущая "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук ошеломила поклонников своей фигурой.
Так, в фотоблоге знаменитость разместила пикантное видео, на котором появилась в купальнике. В ролике модель плавает в бассейне на фоне швейцарских гор. Именно в Швейцарии живет муж актрисы, поэтому после прямых эфиров танцевального шоу она летает к любимому.
В посте Онуфрийчук призналась, что мечтает об отдыхе телом и душой. Со своей стороны, фаны написали в комментариях, что телезвезда выглядит роскошно.
- Вы наша роскошная русалочка
- Видео просто бомба! Вы как всегда выглядите роскошно, фигурка просто бомбезная
- Удивительная красавица
- Русалочка с идеальной фигурой
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