Иванна Онуфрийчук без макияжа произвела фурор фигурой в купальнике

Ведущая показала, как отдыхала в Швейцарии.

Ведущая "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук ошеломила поклонников своей фигурой.

Так, в фотоблоге знаменитость разместила пикантное видео, на котором появилась в купальнике. В ролике модель плавает в бассейне на фоне швейцарских гор. Именно в Швейцарии живет муж актрисы, поэтому после прямых эфиров танцевального шоу она летает к любимому.

В посте Онуфрийчук призналась, что мечтает об отдыхе телом и душой. Со своей стороны, фаны написали в комментариях, что телезвезда выглядит роскошно.

Вы наша роскошная русалочка

Видео просто бомба! Вы как всегда выглядите роскошно, фигурка просто бомбезная

Удивительная красавица

Русалочка с идеальной фигурой

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