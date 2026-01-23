Иванна Онуфрийчук без маленького сына вернулась в Украину из-за границы и назвала причину

Иванна Онуфрийчук / © пресслужба каналу "1+1"

Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук вернулась в Украину из Швейцарии, где сейчас живет вместе с мужем и маленьким сыном.

По словам звезды, этот приезд стал для нее самым продолжительным за последнее время — на Родине она планирует провести около трех недель. Причина визита — не только ностальгия по дому. Онуфрийчук приехала решить важные личные дела, в частности пройти комплексное медицинское обследование. Телеведущая признается, что несмотря на высокий уровень медицины в Швейцарии, именно украинским врачам она доверяет больше всего.

«Я приехала по личным делам — сделать очередной годовой чекап здоровья. Только здесь лучшие специалисты, глубинный подход. В Швейцарии замечательная медицина, технологии. Но специалисты, к сожалению, можно желать лучшего», — пояснила Иванна.

Иванна Онуфрийчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

В интервью BLIK.ua Онуфрийчук призналась, что муж Алмаз не отговаривал ее от поездки в Украину даже на фоне сложной ситуации с блэкаутами. В то же время звезда не скрывает, что разлука с сыном дается ей непросто.

«Я очень скучаю и волнуюсь, что он далеко. Он каждый день по видео говорит мне, что мамы дома нет. Но надеюсь, что, поскольку он еще маленький, в будущем не будет мне этого злобно вспоминать», — поделилась знаменитость.

Ведущая вспоминает, что последний раз была в Украине в декабре, когда участвовала в съемках спецвыпуска «Танцы со звездами». Тогда она приезжала в Киев по рабочим вопросам. Сейчас же Иванна имеет больше свободы для путешествий. Она отмечает, что после завершения грудного вскармливания может чаще оставлять сына с близкими.

«Я уже не кормлю грудью малого, поэтому имею возможность приезжать чаще. Он уже меня „отпускает“, потому что есть на кого положиться. У меня замечательная мама и бабушка, которые помогают с уходом. Поэтому я была здесь и в августе, и летом. Приезжаю каждые два-три месяца. Планирую во Львов съездить тоже по делам. Там ждут в одном реабилитационном центре», — пояснила телеведущая.

