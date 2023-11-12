Иванна Онуфрийчук нежно поздравила мужа с годовщиной брака и показала архивные кадры со свадьбы

Также знаменитость показала, как они отмечали особую для их семьи дату.

Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук сообщила о важном празднике в ее семье. 11 ноября знаменитость вместе со своим мужем, бизнесменом Алмазом, праздновала вторую годовщину их свадьбы.

По случаю важной даты Иванна посвятила возлюбленному пост в Instagram. Ведущая опубликовала видео, на котором они с мужем позируют на фоне водоема. Счастливая Онуфрийчук нежно обнимала и целовала Алмаза, а тот подарил ей роскошный букет цветов.

Иванна Онуфрийчук поздравила мужа с годовщиной свадьбы и показала, как они праздновали важную дату

"Лишь два года официального брака, а ощущение, будто знаю тебя всю жизнь. Хотя все настолько кардинально изменилось за это время, как никогда не планировала и не ожидала. Чужая страна, новое общество, другой ритм и традиции жизни… Но я благодарна судьбе, что у нас с тобой все сложилось именно так… И что в такие сложные времена, когда невероятно грустно за домом, рядом со мной ты… Мой дом там, где ты… Мое сердце рядом с твоим и я не представляю, как можно было бы по-другому!" – обратилась к возлюбленному Иванна.

Иванн Онуфрийчук с мужем / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Ведущая вспомнила, какой была их свадьба в Киеве. По словам знаменитости, она тогда очень волновалась и почти ничего не ела. Однако Онуфрийчук говорит, что это был самый счастливый день в ее жизни.

Иванн Онуфрийчук с мужем / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

"Помню свое волнение, как сейчас. Не хотелось есть ничего. Искренне желаю каждой девушке такого любящего и романтичного мужа. Намечтала себе самого лучшего в мире мужчину", — поделилась счастливая Онуфрийчук.

Иванн Онуфрийчук с мужем / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Также ведущая рассекретила, как они с Алмазом в Швейцарии отпраздновали вторую годовщину свадьбы. В общем, пара отправилась в ресторан, где провела время в компании друг друга.

"Ничего с любимым не бронировали раньше времени, так что едва нашли какое-то заведение, чтобы просто поужинать", — поделилась ведущая.

Иванн Онуфрийчук с мужем / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Напомним, ранее Олег Иваница рассказал, что женился во время войны. Актер признался, кто его избранница и какой была их свадьба.

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